Zombie-DLC spendiert Civilization 6 neue Inhalte - das steckt drin

Leaks deuteten es bereits an: Civilization 6 will mit seinem sechsten DLC aus dem New Frontier Pass den Zombies mehr Aufmerksamkeit widmen. Ein Entwicklervideo vom 16. März gibt nun die Bestätigung und erklärt nicht nur, wie der Modus funktionieren wird, sondern liefert dazu noch weitere Details zu der Erweiterung.

Neuerungen des New Frontier Pass DLC 6

Neue Fraktion: Portugal

Portugal Weiterer Spielmodus: Zombie Defense

Zombie Defense Zusätzliche Weltwunder: Basierend auf Portugal und Babylon

Basierend auf Portugal und Babylon Mapskript: Feuchtgebiete mit besonders vielen Sümpfen

Zombie Defense

Die Untoten werden nicht im normalen Spielablauf auftauchen, sondern in einem speziellen Modus namens »Zombie Defense«. Der beginnt wie ein normales Spiel, bietet mit den Zombies allerdings eine spielerische Besonderheit. Die muss euch nicht zwangsläufig schaden, ihr könnt sie auch taktisch ausnutzen.

Untote auf dem Vormarsch: Besiegte Einheiten sterben nicht einfach. Sie haben eine bestimmte Chance, als Zombies wiederaufzuerstehen. Töten diese wiederum eine lebende Einheit, wird die garantiert zu einem der Untoten. Im Verlauf des Matches kommt es dadurch zu einem Domino-Effekt, durch den ihr es mit immer mehr lebenden Toten aufnehmen müsst.

So wehrt ihr euch gegen die Invasion: Auf eurem eigenen und neutralem Terrain könnt ihr in diesem Modus Fallen und verbesserte Barrikaden errichten. Die verwunden sämtliche Zombies in ihrer Nähe. Außerdem gibt es Stadtprojekte, mit denen ihr kurzzeitig selbst Kontrolle über untote Einheiten erhaltet.

Diesen Modus werdet ihr in Zukunft auch in der Mobile-Version spielen können. Für die erscheinen die Inhalte des New Frontier Pass allerdings zeitverzögert. Mehr Spiele wie Civilization 6, die von dem PC auf Smartphones portiert wurden, findet ihr in unserer Liste:

Infos zu Portugal kommen später

Portugal ist eine Seefahrernation und hat auch in Civilization 6 einen entsprechenden Fokus auf Schiffe und Häfen, sowie damit verbundem Handel. Großartige Details zu den mit der Zivilisation verbundenen Mechaniken, will man jedoch erst in einem zukünftigen First-Look-Video bekannt geben.

Es kommen noch mehr Inhalte

Auch wenn der New-Frontier-Pass mit diesem DLC endet, kommen noch weitere Inhalte. Im April erscheint etwa ein zusätzliches kostenloses Update. Derzeit sagt der Entwickler aber noch nicht, was genau sich mit diesem ändern wird. In der Vergangenheit erklärte er jedoch, dass es sich dabei um ein umfangreiches Balancing-Update handeln wird.