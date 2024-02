Civ 6: Auf Steam gibt es das grandiose Strategiespiel und massig DLCs für 153 Euro weniger

In Civilization wählt ihr einen historischen Anführer und prägt dann die Weltgeschichte.

Kein anderes Civilization war jemals so lang ohne Nachfolger wie Civilization 6. Ganze acht Jahre befindet sich der aktuellste Teil der Erfolgsserie bereits im Verkauf. In dieser Zeit haben sich viele DLCs angestaut, und wer so lange auf einen Kauf verzichten konnte, der könnte jetzt den Deal seines Lebens machen.

Denn auf Steam lockt derzeit ein kurzzeitiges Angebot für die Platinum Edition des Globalstrategiespiels. Das Bundle ist ganze 91 Prozent reduziert, wodurch der normale Kaufpreis von 168 Euro auf lediglich 15 Euro herunter kracht. Ihr spart mit diesem Paket derzeit also ganze 153 Euro.

Bis zum 22. Februar bleibt der Rabatt noch bestehen.

Das steckt alles in der Platinum Edition

Natürlich kostet das Grundspiel von Civilization 6 alleine keine 168 Euro. Das Bundle inkludiert aber eben noch einiges an DLCs und vor allem die zwei großen vollumfänglichen Erweiterungen. Insgesamt stecken hier ganze acht DLCs drin:

Die Erweiterung Rise and Fall

Die Erweiterung Gathering Storm

Das Vikings Scenario Pack

Das Poland Civilization & Scenario Pack

Das Australia Civilization & Scenario Pack

Das Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack

Das Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack

Das Nubia Civilization & Scenario Pack

Einzeln kosten die kleinen DLCs zwischen fünf und neun Euro, die beiden Addons liegen bei 30 und 40 Euro. Das Hauptspiel kostet normalerweise nach wie vor 60 Euro. Mit den Erweiterungen wird das historische 4X-Strategiespiel um einige spannende Spielmechaniken erweitert. Beispielsweise bringt Gathering Storm schwere Unwetter und die Klimaerwärmung als globale Herausforderung ins Spiel, so steigt zum Beispiel der Meeresspiegel und bedroht Küstenstädte.

Rise and Fall hingegen erweitert die Reichsverwaltung um Gouverneure, Zeitalter-Boni und eine Loyalitäts-Mechanik, durch die Städte den Besitzer wechseln können. Alle Packs bringen außerdem immer auch neue Fraktionen und Anführer mit sich.

Noch mehr DLCs?

Das Platinum Bundle beinhaltet zwar viele DLCs, allerdings nicht alle. Insgesamt hat Civilization 6 seit seiner Veröffentlichung vor acht Jahren ganze 15 davon erhalten. Wer wirklich das komplette Paket haben will, der kann zum Anthology Bundle greifen, das derzeit ebenfalls reduziert ist - allerdings nur um 53 Prozent. Ihr zahlt dann 98 statt 210 Euro.

Bedenkt obendrein, dass die Steam Bundles DLCs und Spiele herausfiltern, die ihr schon besitzt! Ihr zahlt dann also nur für die Produkte, die euch noch fehlen. Ist das Bundle reduziert, gilt das auch für den neuen Preis. Manchmal kann sich so ein Paket also auch dann lohnen, wenn ihr eure Sammlung nur vervollständigen wollt.