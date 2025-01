Was passiert bei Civilization 7 nach Release? Roadmap enthüllt große DLC- und Update-Pläne

Im Laufe der Zeit soll Civ 7 stetig wachsen und bekommt neue Anführer oder Nationen.

Civilization 7 ist schon vor seinem Release am 11. Februar (mit Vorabzugang am 6. Februar) nicht ganz unumstritten. Denn es hat sich schon abgezeichnet, dass Firaxis sehr fleißig zusätzliche Inhalte für das Globalstrategiespiel zusammensteckt. In Anbetracht der DLC-Massen für die letzten beiden Teile keine Überraschung, darunter aber eben auch Inhalte, die sich viele Fans für das Grundspiel gewünscht hätten. Beispielsweise Großbritannien als Zivilisation und die Gegenwart als Epoche.

Im neusten Dev Diary spricht das Team jetzt über das Thema Siegbedingungen, ergänzend aber auch über den DLC- und Update-Fahrplan nach Erscheinen. Wir fassen hier die wichtigsten Details rund um die Zukunftspläne von Civ 7 zusammen und ordnen das Ganze ein.

Die Roadmap bis September

Aktuell handelt es sich bei der Roadmap in Teilen noch um eine recht grobe Idee davon, was und vor allem wann uns neue Inhalte erwarten. Ein paar davon waren theoretisch bereits bekannt, da sie Teil der 130 Euro teuren Gründer-Edition sind. Jetzt wissen wir aber sehr viel genauer, welche Inhalte Käufer dieser Premiumversion sofort mit dazukaufen. Hier sind die Timings der Roadmap übersichtlich zusammengefasst:

Februar

6. Februar: Early Access Start

11. Februar: Globaler Launch

März

Anfang März DLC: Kreuzwege der Welt-Sammlung 1 (Anführerin: Ada Lovelace | Zivilisationen: Karthago & Großbritannien | 4 Naturwunder) 1.1.0 Update Neues Event: Natural Wonder Battle Neues Naturwunder: Mount Everest

Ende März DLC: Kreuzwege der Welt-Sammlung 2 (Anführer: Simón Bolívar | Zivilisationen: Bulgarien & Nepal) 1.1.1 Update Neues Event: Marvelous Mountains Neues Naturwunder: Bermudadreieck



April bis September

DLC: Recht auf Herrschaft-Sammlung (2 Anführer, 4 Zivilisationen, 4 Weltwunder)

Weitere Updates

Natürlich ist damit aber noch lange nicht das Ende des DLC-Weges erreicht. Auch über 2025 hinaus wird Civ 7 höchstwahrscheinlich mit haufenweise Updates und Erweiterungen versorgt. Für den Vorgänger gab es in etwa 20 große und kleine Erweiterungen.

Das sind die neuen Inhalte

Werfen wir einen genaueren Blick darauf, was euch an Inhalten in den nächsten Monaten erwartet. Derzeit unterscheidet das Team hinter Civilization zwischen drei verschiedenen Zusatzinhalten:

Content Collections: Klassische thematische Inhaltssammlungen, die Geld kosten und neue Inhalte wie Anführer, Zivilisationen oder Wunder ins Spiel bringen. Was diese Packs kosten werden, ist noch nicht bekannt. Da die Sondereditionen von Civ 30 Euro (1 DLC-Pack) und 60 Euro (2 DLC-Packs) mehr kosten, als die Grundversion, aber auch noch ein paar zusätzliche Goodies beinhalten, rechnen wir mit etwa 15 oder 20 Euro pro Sammlung.

Updates: Diese großen Updates sind natürlich kostenlos, können neben Bugfixes aber auch neue Inhalte ins Spiel bringen. Jedes Update soll auf dem Feedback der Community fußen.

Events & Herausforderungen: Ein klassisches, kostenloses Service-Angebot. Meist sind das experimentelle kleine Features, die bei regem Anklang irgendwann auch dauerhaft via DLC ins Spiel kommen könnten.

Content Collection 1: Kreuzwege der Welt

Der erste DLC für Civ 7 erscheint Anfang März und ist Teil der Deluxe- sowie Gründer-Edition. Er ist in zwei Teile geteilt, die jeweils thematisch passende neue Zivilisationen und Anführer ins Spiel bringen. Hier wissen wir schon, was uns erwartet.

Neue Anführer:

Ada Lovelace: Anführer sollen in Civ 7 nicht nur politische Führer einer Nation sein, sondern können auch berühmte Wissenschaftler oder Künstler verkörpern. Ada Lovelace fällt in die erste Kategorie. Sie war eine berühmte britische Mathematikerin und Erfinderin im frühen 19. Jahrhundert.

Simón Bolívar: Simón Bolívar gilt als eine der berühmtesten politischen Figuren Südamerikas und trug maßgeblich zur Unabhängigkeit zahlreicher Nationen wie Venezuela, Kolumbien oder Ecuador bei.

Wie sich Civilization 7 in den ersten beiden von insgesamt drei Zeitaltern spielt, lest ihr in der großen Preview mit Eindrücken unseres Serienexperten Reiner Hauser. Und wenn ihr Civ 7 lieber auslassen wollt, haben wir acht der besten 4X-Strategieempfehlungen für euch:

Neue Zivilisationen:

Karthago: Höchstwahrscheinlich wird diese Zivilisation in dem Zeitalter der Antike auftreten. Karthago war einst Roms größter Konkurrent und hat seinen Ursprung in Nordafrika. Bald zählte zu dem Mittelmeerreich aber auch Sizilien und Spanien, bevor es schließlich von den Römern zerstört wurde.

Großbritannien: Dass ein so großes und wichtiges Weltreich im Grundspiel nicht steckt, sorgte kürzlich für Ärger, aber immerhin wird es zeitnah nachgereicht. Wahrscheinlich könnt ihr diese Zivilisation im Zeitalter der Moderne spielen, da das Vereinigte Königreich vor allem im 17., 18. und 19. Jahrhundert eine Vormachtstellung innehatte.

Bulgarien: Bulgarien war noch nie Teil von Civilization und kommt mit dem ersten DLC nun endlich ins Spiel. Noch wissen wir nicht, in welchem Zeitalter Bulgarien genau vorkommen soll. Es gab Bulgarien schon im Mittelalter, daher wäre das Zeitalter der Entdeckung denkbar.

Nepal: Auch Nepal feiert in Civ 7 sein Debüt. Der Binnenstaat an der Südgrenze von China wird vor allem durch den Himalaja geprägt und beheimatet den größten Berg der Welt. Unter dem Namen Nepal ist das Gebiet seit dem frühen 20. Jahrhundert bekannt, daher wird es wohl in der Moderne seinen Platz finden.

Die zweite Content Collection ist dann zwischen April und September geplant, hier hält sich Firaxis aber noch bedeckt, welche neuen Figuren und Nationen genau enthalten sind.

Civilization 7 wird sicherlich eines der interessantesten neuen Strategiespiele des Jahres und vor allem eins, das die Community die nächsten Jahre oder gar jahrzehntelang spielen wird. Doch es wird sicherlich auch viel darüber diskutiert, da es einige ganz neue Wege beschreitet.

Dazu gehört, dass eine Runde Civ 7 nicht bis in die Gegenwart oder gar die Zukunft reicht, sondern bereits kurz nach den Weltkriegen endet. Später soll ein weiteres Zeitalter folgen, doch noch steht davon nichts in der Roadmap. Eventuell müsst ihr also bis 2026 warten, bevor ihr mit modernen Düsenjets in die Schlacht zieht oder das Internet erfindet.