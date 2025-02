Civilization 7: Preload und Startzeiten bekannt, nur PC-Spieler gucken in die Röhre

Der PC-Preload von Civilization 7 fällt aus, dafür gibt's jetzt die Startzeit für den Early-Access-Launch und den gewöhnlichen Release auf allen Plattformen.

Die genauen Uhrzeiten für den Start von Civilization 7 sind bekannt. PC und Konsolenversionen für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch haben dabei unterschiedliche Release-Zeitpunkte, auch beim Preload gibt es Abweichungen.

Wann genau könnt ihr mit Sid Meier's Civilization 7 loslegen?

Die Starttermine und Uhrzeiten in Deutschland sehen am PC wie folgt aus:

Early Access: 6. Februar 2025 um 6:00 Uhr morgens

6. Februar 2025 um 6:00 Uhr morgens Full Release: 11. Februar 2025 um 6:00 Uhr morgens

In einer praktischen Übersichtskarte gibt's alle weiteren globalen Startzeiten, ab denen Civilization 7 auf Steam und im Epic Games Store freigeschaltet wird:

Hier seht ihr alle Uhrzeiten für den Zeitpunkt, an dem Civilization 7 offiziell für den PC erscheint und spielbar ist.

Bei den Konsolenversionen sieht es etwas anders aus, hier wird Civilization 7 sechs Stunden früher freigeschaltet:

Early Access: 6. Februar 2025 um 0:00 Uhr früh

6. Februar 2025 um 0:00 Uhr früh Full Release: 11. Februar 2025 um 0:00 Uhr früh

Die Konsolenversionen von Civilization 7 für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch werden um Mitternacht freigeschaltet.

Um euch für den Early Access zu qualifizieren und Civ 7 fünf Tage vorher spielen zu können, müsst ihr mindestens die Deluxe Edition zum Preis von knapp 100 Euro gekauft haben.

Wann startet bei Civilization 7 der Preload?

Civ 7 könnt ihr ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch per Preload herunterladen. Wichtig: Für PC-Spieler gibt es keinen Vorab-Download, weder auf Steam noch im Epic Games Store.

Habt ihr also die PC-Version von Civilization 7 gekauft, müsst ihr am 6. Februar um 6:00 Uhr früh mit dem Download beginnen (Early Access) oder zum Full Release am 11. Februar zur selben Uhrzeit. Eine Begründung für das Fehlen einer Preload-Möglichkeit am PC liefern Entwickler Firaxis und Publisher 2K nicht.

Der Release von Civilization 7 wird von Rundenstrategie-Spielern mit Spannung erwartet, immerhin liegt der Vorgänger nun schon wieder neun Jahre zurück.

Allerdings gab es im Vorfeld viel Kritik an einigen Design-Entscheidungen wie dem Fehlen der Postmoderne als viertes Zeitalter oder dem erzwungenen Wechsel von einer Zivilisation zur nächsten.