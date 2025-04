»Somebody once told me« - In Clair Obscur sorgt ausgerechnet ein Plumpsklo für einen Ohrwurm

Spieler rätseln darüber, ob ein Plumpsklo im Spiel eine Referenz zu Shrek sein könnte. Bildquelle: Dreamworks

Clair Obscur: Expedition 33 ist bei Rollenspiel-Fans richtig eingeschlagen. Trotz großer Konkurrenz durch Oblivion: Remastered klettert es auf Steam auf Platz 2 der Trending Games und Kritiker loben es in den Himmel.

Doch wie konnte das Debüt-Spiel des französischen Studios Sandfall Interactive so einen Gassenhauer hervorbringen? Ist es die Story? Ist es das Kampfsystem? Oder doch die Liebe zu abstrusen Anspielungen auf die Popkultur?

1:02:33 90 Punkte bei Metacritic: Das Rollenspiel der Stunde heißt Clair Obscur

Autoplay

Ist das Shreks Plumpsklo?

Ja, obwohl Clair Obscur auf eine emotionale und dramatische Geschichte setzt, scheint Humor nicht zu kurz zu kommen. Auf Reddit postete einer der Spieler einen Screenshot aus dem Rollenspiel, auf dem ein hölzernes Toilettenhäuschen mit Sichelmond zu sehen ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Bei dem Anblick musste u/ShayD7118 unweigerlich an die berühmte Toilette unseres Lieblings-Ogers denken. Mit den Worten »Somebody once told me« beginnt der nicht weniger berühmte Song All Star von Smash Mouth, dem ihr im Internet sicherlich schon das ein oder andere Mal begegnet seid. Auch in den Kommentaren unter dem Beitrag werden fleißig Liedzeilen zitiert.

Und tatsächlich, das Häuschen sieht Shreks Sumpf-Toilette ziemlich ähnlich: das schräge Dach, der Sichelmond, die Klapprigkeit. Aber viele - inklusive der Post-Ersteller - zweifeln daran, dass es sich hierbei wirklich um eine Referenz handelt:

Später stellte sich heraus, dass es nur ein Toilettenhäuschen ist, aber für einen kurzen Moment dachte ich, es sei eine Shrek-Referenz.

Denn solche Häuschen sind natürlich keine Erfindung von Dreamworks. Auch der prägnante Sichelmond stammt nicht ursprünglich aus dem Animationsfilm. Viele altmodische Toilettenhäuschen sind mit Monden oder Herzen verziert. Dennoch ist es witzig, dass offenbar viele Shrek damit assoziieren. Der Post hat immerhin über 7.000 Upvotes.

»This is fine«

Während die Ähnlichkeit zu Shreks Donnerbalken auch reiner Zufall sein kann, ist eine andere Anspielung in Clair Obscur dafür ziemlich eindeutig. Es folgt ein klitzekleiner Mini-Spoiler, aber wir verraten nichts wirklich Wichtiges.

Im Laufe der Geschichte verschlägt es euch in ein mysteriöses Dorf voller lebendiger Holzpuppen. Die meisten Maschinen plaudern gerne mit euch und erleuchten euch über die Welt. Bis auf eine, denn die hat gerade andere Probleme:

Gestral in Clair Obscur Der Hund aus dem Meme . Bildquelle: K.C. Green

Mitten im Dorf seht ihr die Hütte brennen - wortwörtlich. Traut ihr euch in das flammende Inferno herein, begegnet ihr einer Puppe namens Gestral und der hat lediglich drei Worte für euch übrig: »This is fine«.

Falls ihr auf dem Schlauch steht: Hier wird eindeutig das Meme zitiert, das einen Comic-Hund mit Hut inmitten lodernder Flammen zeigt. Aber er wirkt nicht gestresst, sondern bleibt gelassen am Tisch sitzen und spricht die Worte: »This is fine«

Zurück geht dieses Meme übrigens auf den Comiczeichner K. C. Green und ist bereits seit 2013 in Umlauf. In dem Comic geht es darum, wie der Hund trotz großer Probleme einen kühlen Kopf bewahrt, was nicht unbedingt für ein Happy End sorgt.

Sicherlich kennen viele von uns ähnlich brenzliche Situationen, in denen man sich fühlt, als ginge die Welt um einen herum den Bach runter. Und trotzdem versucht man irgendwie nach vorn zu schauen.

Die Entwickler von Clair Obscur können sich wohl damit identifizieren, und der Auftritt von Gestral ist ein sympathisches Zwinkern Richtung Internetkultur.