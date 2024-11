Erste Tests: Die römische Galeere von LEGOs Klemmbaustein-Konkurrent COBI macht Geschichtsfans glücklich

Angeblich denken erwachsene Männer des Öfteren an das Römische Imperium. Jetzt können sie und alle anderen es sich dank Spielzeughersteller COBI auch ins Wohnzimmer holen.

Das Alte Rom ist gerade wieder so populär wie selten zuvor. Mit dem aktuell mehr schlecht als recht bewerteten Gladiator 2 kommt der Nachfolger eines Filmklassikers in die Kinos und Anno 117: Pax Romana will PC-Spieler zu neuen Aufbau-Eskapaden zwischen Kolosseum und Circus Maximus verführen.

Jetzt steht auch bei Spielzeugen und Ausstellungsstücken für Erwachsene eine Reise in die Antike bevor, denn der Klemmbaustein-Hersteller COBI geht mit einem dicken Kriegsschiff der römischen Marine auf Konfrontationskurs mit Marktführer LEGO.

Im Netz kursieren erste Reviews zu neuen Imperium Romanum Themenwelt von COBI und das Fazit fällt positiv aus - besonders, wenn ihr mit der 1.810 Steine umfassenden Galeere nicht spielen wollt.

Was ist COBIs Römer-Set 20071?

Das große neue Römische Kriegsschiff ist Teil einer Themenwelt namens Imperium Romanum. Der polnische Hersteller COBI baut damit sein auf Militärmodelle spezialisiertes Angebot weiter aus, unter anderem finden sich im Sortiment auch Panzer und Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg und anderen realen Konflikten.

COBI-20071 ist das größte Set der neuen Römer-Welle, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt rund 100 Euro. Dafür bekommen Käufer 1.810 Bauteile, drei Minifiguren und zwei Segel plus einen Standfuß. Wie groß ist das Römische Kriegsschiff? Die Dimensionen betragen 57x28x35 Zentimeter (Länge, Breite, Höhe).

Eine Segelschiff-Alternative von LEGO mit anderem historischen Hintergrund kommt derweil zum Black Friday in den Handel:

0:30 Mal kein Piratenschiff: Die LEGO 10335 Endurance basiert auf historischen Fakten

Autoplay

Was sagen die ersten Reviews?

Da sich die römische Galeere inzwischen im Handel befindet, haben erste Klemmbaustein-YouTuber das Set getestet. So zieht etwa BloxxStar ein positives Fazit. Er freut sich als Geschichts-Fan besonders über die detaillierte Umsetzung der Vorläge, die passenden Aufdrucke auf den Steinen und die glatte Oberfläche (keine Noppen), die dem Schiff einen sehr edlen Look verleiht.

Einen Kritikpunkt hat er aber auch: Für die Befestigung der Segel braucht es mehrere Knoten mit viel zu langen Seilen, die ihr anschließend entweder abschneidet oder unschön hängen lasst. Die Anleitung ist in diesem Punkt unnötig kompliziert, Zitat: »Da wird mir schwindelig.« Auch bemängelt der YouTuber in seinem Review die Qualität des Segels, das aus Plastik statt aus Stoff besteht - der optische Eindruck gefällt ihm aber.

Der große deutsche YouTuber Held der Steine hat das COBI-Kriegsschiff ebenfalls ausgepackt, aufgebaut und vorgestellt. Die größten Probleme hat er dabei mit den Seilen gehabt: »Das geht mit Sicherheit auch nochmal schöner.«

Seine Bewertung fällt dennoch positiv aus, er macht aber eine Einschränkung: Es handelt sich hierbei eindeutig um ein Modell mit Ausstellcharakter, zum Bespielen eignet sich das Römer-Set eher weniger.