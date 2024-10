CoD Black Ops 6: Erste Spielerreaktionen sprechen vom besten Call of Duty seit Jahren

Erkennt hier noch jemand den Schauspieler Oscar Isaac? Nein? Niemand? Okay …

Ein neues Call of Duty erscheint! Na gut, das ist in etwa so überraschend wie die morgendliche Verspätung der S-Bahn, aber für viele Fans der Shooter-Reihe ist es dennoch ein Grund zum Feiern.

Mit Black Ops 6 steht der CoD-Community möglicherweise sogar ein besonders guter Eintrag ins Haus. Darauf lassen zumindest die ersten Reaktionen der Spieler auf Steam und Reddit schließen.

Der größte Spaß, den ich seit Jahren mit einem CoD hatte

Natürlich kommen wir auch noch auf negative Kritikpunkte zu sprechen. Zunächst widmen wir uns aber erst einmal der Sonnenseite des Shooter-Lebens, denn die positiven Stimmen sind bei Black Ops 6 derzeit stark in der Überzahl.

Der Reddit-User xDigitalGhost etwa spricht vom größten Spaß, den ich seit Jahren mit einem CoD hatte und lobt insbesondere das Old-School-Gefühl sowie den überarbeiteten Zombies-Modus.

Noch euphorischer drückt sich Tropi- aus, der auf Reddit schreibt:

Bisher bin ich wirklich beeindruckt von dem Spiel. Es fühlt sich bereits wie ein Klassiker an […] Das Fortschrittssystem ist brillant. Es fühlt sich extrem befriedigend an, Dinge freizuschalten und Medaillen zu verdienen. Die Waffen fühlen sich großartig an […] Die Maps haben mich bisher wirklich beeindruckt, ebenso wie das allgemeine Spieltempo. Ich habe momentan einfach einen Riesenspaß und kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein CoD so sehr genossen habe, wahrscheinlich nicht mehr seit Black Ops 2.

Außerdem oft gelobt wird die Solo-Kampagne, die offenbar deutlich besser gelungen ist, als noch im vergangenen Jahr in Modern Warfare 3.

Und hey, bekanntlich sind es im Leben die kleinen Dinge, die für große Freude sorgen. So wie etwa ein Sprungbrett an einem trockengelegten Swimmingpool, das zur Freude eines CoD-Spielers funktioniert.

Kritik gibt es wie erwähnt auch - und die bezieht sich vor allem auf Ungereimtheiten beim HUD, also bei der Benutzeroberfläche. Die unterscheidet sich nämlich optisch und funktional zwischen dem Single- und dem Multiplayer-Modus, was viele Fans nicht nachvollziehen können.

Auch auf Steam ist die Stimmung positiv

Wir verlassen Reddit und widmen uns Steam. Auf Valves Plattform trudeln derzeit auch minütlich neue Reviews von Spielern ein, die schon jetzt mit Black Ops 6 loslegen konnten.

Derzeit lautet das Fazit der Community hier Größtenteils positiv , was bei einem oft polarisierenden Spiel wie Call of Duty deutlich besser zu bewerten ist als bei anderen Titeln. Zum Vergleich: Modern Warfare 3 steht bei Größtenteils negativ , Modern Warfare 2 bei Äußerst negativ und Vanguard bei Ausgeglichen .

Auch auf Steam kommt der überarbeitete Zombies-Modus gut weg. Oder um es mit den Worten von Lucy auszudrücken: Der Zombies-Modus hat nur zwei Maps und sie fühlten sich trotzdem länger an als die gesamte MW3-Kampagne.

Auch Lord_Danielsan98 gibt zu Protokoll: Wahrscheinlich der größte Spaß, den ich in einem Call of Duty-Spiel der jüngeren Vergangenheit hatte. Die Kampagne macht mir bis jetzt sehr viel Spaß!

Negative Stimmen gibt es aber natürlich auch hier. Die beziehen sich meist auf technische Probleme, die den Start des Spiels verhindern, sowie nicht erhaltene Items nach dem Kauf der teuren Vault-Edition. Hoffen wir mal, dass Treyarch hier schnell nachbessert, um die gute Stimmung zum Launch nicht doch noch zu vermiesen.

Während wir diese Zeilen tippen, sind unsere Tester Phil und Dimi auch schon fleißig auf dem virtuellen Schlachtfeld für euch unterwegs. Sie rennen, hüpfen, kriechen und ballern die ganze Nacht durch, um euch schnellstmöglich einen knalligen Test mit ganz viel Expertise zu liefern. Wir sagen euch besser nicht, was diese Einsatzbereitschaft für ihren Konsum von Energy Drinks bedeutet!