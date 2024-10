CoD Black Ops 6: Wann unser Test kommt und wie wir vorgehen

Wie läuft das Review zu Black Ops 6 ab und was ist eigentlich mit Warzone? Wir geben Einblick in unsere redaktionelle Planung.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober für alle Plattformen – und diesmal gibt’s keinen Early Access für Vorbesteller! Stattdessen kommen Singleplayer, Multiplayer und Zombies zeitgleich in einem Paket.

Ausgenommen ist aber noch die neue Version Warzone, das erst mit Season 1 an den Start geht. Das passiert erst zum Start von Season 1, wenn die Waffen und Spielmechaniken aus Black Ops 6 in den Battle Royale übernommen werden.

Wie testen wir bei GameStar also dieses ganze Konstrukt? Hier erklären wir unseren Review-Fahrplan mit grober Timeline!

Test-Ablaufplan zu Black Ops 6

Die Spielepresse bekommt Zugänge zum Spiel erst zum offiziellen Release, wir können also erst dann loslegen, wenn auch die Öffentlichkeit spielt. Geplant haben wir folgendes (ohne Gewähr):

Freitag: Erstes Kurzfazit zum Multiplayer nach den ersten Runden

Erstes Kurzfazit zum Multiplayer nach den ersten Runden Wochenende: Test-Video zum Singleplayer (je nach Länge der Kampagne)

Test-Video zum Singleplayer (je nach Länge der Kampagne) Montag: Artikel-Fazit zum Singleplayer (noch ohne Wertung)

Artikel-Fazit zum Singleplayer (noch ohne Wertung) Dienstag: Artikel-Fazit zum Multiplayer (noch ohne Wertung)

Artikel-Fazit zum Multiplayer (noch ohne Wertung) Mittwoch: Finaler Test mit Wertung zu Story, MP und Zombies

Finaler Test mit Wertung zu Story, MP und Zombies Donnerstag/Freitag: Test-Video zum Multiplayer

Bitte beachtet, dass sich diese Pläne aus organisatorischen Gründen jederzeit unerwartet ändern können. Wir geben erst eine Wertung, wenn wir ausreichend unter Live-Bedingungen spielen konnten.

Und was ist mit Warzone?

Ab Mitte November 2024 stürzen wir uns dann natürlich auch in die neue Warzone-Version mitsamt der frischen Battle-Royale-Map Area 99.

Darauf folgt ein eigener Nachtest, da wir CoD Warzone aufgrund seiner Free2Play-Natur als separates Spiel behandeln, das nicht in die Wertung von Black Ops 6 einfließt.

Black Ops 6 unterstützt dieses Jahr übrigens kein Carry Forward, sodass Waffen, Operator, Abzeichen & Co. aus MW2 und MW3 nicht übernommen werden.

Warzone bleibt hier allerdings die Ausnahme: Dort treffen im November alle Inhalte aus den Vorgängern auf den neuen Content von Black Ops 6!

Glaubt man ersten Insider-Infos, soll übrigens 2025 bereits ein neues Black Ops folgen, diesmal allerdings mit futuristischem Anstrich statt 90er-Jahre-Setting.