Wann wird CoD Black Ops 6 in Warzone integriert? Leak verrät Starttermin für Season 1

Einem Leak zufolge müssen CoD-Fans nicht lange auf Season 1 und Warzone in Black Ops 6 warten.

Während es in den USA oder Großbritannien regelmäßig Kooperationen zwischen Call of Duty und anderen Marken gibt, gehört das in Deutschland eher selten zum klassischen CoD-Marketing. Die Promo-Aktion mit der Pizzeria-Kette Little Caesars lieferte nun einen sehr eindeutigen Leak sowohl zum Start der ersten Season in Call of Duty: Black Ops 6, als auch der anstehenden Integration in Warzone.

Der Pizza-Leak

Laut dem X-Nutzer @BobNetworkUK_ konnten Kunden der Pizza-Kette bei einer Bestellung einen Code für einen Double XP Token und einen Battle Pass erhalten. In den dazugehörigen AGB heißt es dann:

Der Battle Pass wird zum Start der ersten Season von Black Ops 6 am 14. November für deinen Activision Account freigeschaltet.

Demnach soll die erste Season in Black Ops 6 am 14. November 2024 starten, also gut drei Wochen nach dem Release am 25. Oktober. Aus den Kommentaren unter dem Beitrag geht hervor, dass die Datumsangabe mittlerweile aus den AGB entfernt wurde.

Bitte beachtet, dass es sich hierbei um keine offizielle Ankündigung handelt, sondern einen Leak. Die Angaben könnten schlicht falsch oder auch überholt sein.

Da steht doch gar nichts von Warzone

Korrekt, das Battle Royale wird mit keiner Silbe erwähnt. Allerdings hat Activision bereits Ende August in einem Blogpost verraten, dass die neue Warzone-Map Area 99 in der ersten Season verfügbar sein wird.

Der Startschuss der Season ist also gleichzeitig auch der Starttermin für die Warzone-Integration, vorausgesetzt der Leak bewahrheitet sich.

Bei Area 99 handelt es sich übrigens um eine der kleineren Resurgance-Maps. Im Jahr 2025 ist jedoch ein großes Comeback geplant. Verdansk, die Map, mit der alles begann, soll zurückkehren.

Mit Black Ops 6 wird sich einiges in Warzone ändern. Das Omnimovement wird eingeführt, es gibt Wildcards, das klassische Prestige-System und vieles mehr. In unserem Übersichtsartikel erfahrt ihr alles Relevante über die neue Warzone-Erfahrung.

In wenigen Tagen steht aber erst mal der Release der Kampagne, des Multiplayers und des Zombie-Modus an. Je nach Plattform könnt ihr am Freitag schon mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden starten. Alle Infos findet ihr oben in der Box. Bereits jetzt könnt ihr schon das neue Menü der CoD Headquarters ansehen, auch dazu haben wir einen Artikel für euch.