»Ich hatte fast einen Herzinfarkt« - Black Ops 6 verstört mit einer Mission reihenweise Spieler

Die Mission »Entstehung« in Black Ops 6 ist nichts für zarte Gemüter.

Mit Black Ops 6 bedient sich Call of Duty nicht nur eines unverbrauchten Settings für die Kampagne, sondern wagt auch Abwechslung beim Missions-Design. Wie ihr in unserem Test lesen könnt, hat der Spionage-Thriller auch uns überzeugen können, und gerade eine Mission blieb dabei im Gedächtnis. Besagtes Level hat nämlich einen Twist, der Spieler das Fürchten lehrt.

Spoilerwarnung! Im Folgenden geht es um die Kampagnen-Mission »Entstehung« (englisch Emergence). Solltet ihr diese ohne jegliches Vorwissen spielen wollen, lest unseren Artikel erst im Anschluss.

14:12 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zur Singleplayer-Kampagne

Autoplay

Nicht blinzeln

Falls ihr trotzdem wissen wollt, worum es geht, die Kampagne aber nicht spielen wollt, holen wir euch kurz ab. Auf der Suche nach dem Ursprung der Massenvernichtungswaffe »die Wiege« dringt ihr mit eurem Team in eine stillgelegte Forschungseinrichtung ein.

Ihr werdet jedoch von euren Kameraden getrennt und kommt mit einigen psychoaktiven Substanzen in Kontakt, die euch wortwörtlich auf einen Horror-Trip schicken. Ihr bestreitet das Level also, während ihr euch jede Menge Zombies und sonstige Schrecken zusammenhalluziniert. Black Ops 6 wird zumindest für eine begrenzte Zeit zum Horrorspiel.

Dazu gehören auch die im folgenden TikTok zu sehenden Schaufensterpuppen, die sich nur dann bewegen, wenn ihr gerade nicht hinseht.

»Ich hatte fast einen Herzinfarkt«, kommentiert Zenex unter dem Clip, und Kaitlyn schreibt: »Das war schlimmer als in jedem Horrorspiel.« Die Puppen sorgen bei zahlreichen Spielern für Schreckmomente:

Neben den Puppen bekommt ihr es außerdem noch mit klassischen Zombies und gleich vier Bossgegnern zu tun. Im folgenden Clip bekommt ihr einen Überblick:

Gut recycelt

CoD-Veteranen haben in den Schaufensterpuppen natürlich sofort das Easter Egg der Map Nuketown aus dem Spiel Black Ops 3 erkannt. Auf der Karte lassen sich die dort platzierten Puppen zum Leben erwecken und sie verfolgen euch dann, wann immer sie nicht in eurem Blickfeld sind.

Die wandelnden Toten und auch die in der Mission vorhandenen Bosse sind ebenfalls aus dem Zombie-Modus von Call of Duty bekannt, werden allerdings zum ersten Mal überhaupt in einer Kampagne verwendet.