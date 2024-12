CoD Black Ops 6: Spieler erreicht sagenhaftes Prestige-Level 1.000 und bekommt geheime Belohnung

Wer Prestige-Level 1.000 knackt, bekommt Eric Samuels als neuen Operator.

Eigentlich ist das Prestige-Leveln von CoD Black Ops 6 darauf ausgelegt, euch mehrere Seasons lang auf Trab zu halten – aber ihr wisst, wie wir Gamer sind: Es hat nicht mal eine Saison gedauert, bevor sich jemand durch alle 10 Prestige-Resets und die darauffolgenden 1.000 Stufen grindet, um die vormals streng geheime Belohnung abzustauben.

Und diese Belohnung ist tatsächlich ein alter Bekannter (nein, nicht Captain Price).

Ein Spieler knackt Level 1.000

Ein CoD-Spieler namens Aldredd teilte seinen Erfolg ursprünglich nur in einem privaten Discord-Stream, doch dieser Mitschnitt landete prompt im Netz: In angeblich fünf Wochen hat er sich aufs Maximallevel von Call of Duty hochgegrindet.

Um das zu schaffen, nutzte er unter anderem einen Exploit im Zombie-Modus, um Erfahrungspunkte zu maximieren.

Überprüfen können wir all das freilich nicht (wir leveln aber fleißig feierabends und sind zumindest Prestige 4), Aldredds Video ist aber immerhin nach wie vor online abrufbar, um seine Leistung zu beweisen:

Im Video seht ihr auch die (im Spiel als geheim markierten) Belohnungen, die ihr für diese sagenhafte Leistung bekommt.

Unter anderem dabei ein alter Bekannter aus der Kampagne von Black Ops 6: Secret Service Agent Eric Samuels kehrt als spielbarer Operator zurück:

Hier alle Belohnungen für Stufe 1.000 auf einen Blick.

Darüber hinaus bekommt ihr noch:

Ein Gobblegum-Paket

Einen neuen Ladebildschirm mit jeder Menge Bildschirmen

Ein Spray Tag

Ein Emblem

Eine Blaupause für die PP 919

Viele Leute empfinden diese Belohnungen als Enttäuschung. Wie zu erwarten, rückt Black Ops 6 jenseits von Echtgeld-Bundles ohnehin sparsam wirklich neue Operatoren raus; Favoriten wie Mason oder Hudson lassen aktuell noch auf sich warten.

Derweil dürfte in den nächsten Wochen das Reloaded Event zu Season 1 neue Inhalte mit sich bringen. Wir halten euch auf dem Laufenden.