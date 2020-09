CoD Cold War Beta: Alle Termine und wie ihr an Vorab-Keys kommt

Mittlerweile wurde Call of Duty Black Ops: Cold War inklusive seines Multiplayer-Modus ausführlich vorgestellt. Der Entwickler hat zudem offiziell bekannt gegeben, wie die Early-Access-Phase und auch die Open Beta ablaufen wird - und wie ihr Beta-Keys bekommt.

Was ihr zur Open Beta wissen müsst

Wer bereits die Beta von Modern Warfare im Jahr 2019 verfolgte, könnte ein leichtes Deja-Vu-Erlebnis haben. Die zu Black Ops Cold War läuft nämlich sehr ähnlich ab: Erneut gibt es zwei Beta-Wochenenden, von denen das erste der Playstation 4 vorbehalten ist.

1. Wochenende

Plattform: Playstation 4

Playstation 4 Zeitraum (Early Access): 8. - 9. Oktober 2020

8. - 9. Oktober 2020 Zeitraum (Open Beta): 10. - 12. Oktober 2020

2. Wochenende

Plattformen: PC, Xbox One, PS4 (Crossplay)

PC, Xbox One, PS4 (Crossplay) Zeitraum (Early Access): 15. - 16. Oktober 2020

15. - 16. Oktober 2020 Zeitraum (Open Access): 17. - 19. Oktober 2020

So bekommt ihr Early-Access: Um an dem vorzeitigen Zugang zur Multiplayer-Beta teilzunehmen, müsst ihr das Spiel auf der jeweiligen Plattform vorbestellen. Das könnt ihr direkt auf der offiziellen Seite zu Call of Duty: Black Ops Cold War tun.

Das zweite Wochenende kommt noch mit einer kleinen Besonderheit: Während PC und Xbox ihren Early-Access-Zugang haben, gibt es auf der PS4 einen »Open Access«. Es kann also jeder spielen. Vom 17. bis 19. Oktober kann hingegen jeder ohne Key spielen, ganz egal welche Plattform ihr nutzt.

Wie umfangreich wird die Beta?

Bisher gibt es noch keine offizielle Aussage zum Umfang der Beta. Ihr werdet allerdings nur den Multiplayer-Modus spielen können und habt keinen Zugang zur ebenfalls bereits angekündigten Singleplayer-Kampagne des Shooters.

Mehr Informationen zum Multiplayer

Zusammen mit dem Multiplayer-Reveal wurden bereits eine ganze Reihe von Inhalten vorgeführt. Wir haben für euch sämtliche bisher bestätigten Waffen und Perks zusammengefasst.

Außerdem gibt es nun handfeste Pläne, wie der Entwickler in Zukunft mit dem Battle-Royale-Ableger Warzone verfahren wird. Dieser auch einzeln verfügbare Spielmodus wird auch in Zukunft eine wichtige Säule für die Serie bleiben.