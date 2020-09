CoD Cold War: Alle bestätigten Waffen & Perks im Multiplayer

Mit seinem 80er-Jahre-Setting geht Call of Duty Black Ops: Cold War einen Schritt in die Vergangenheit - und das wirkt sich auch auf die Ausrüstung im Spiel aus. Vertreten sind vor allem Modelle aus der Ära des Kalten Krieges. Wir listen hier alle bestätigten Waffen auf.

Liste im Aufbau

Dieser Artikel wird laufend erweitert und ergänzt, sobald neue Waffen bestätigt werden. Diese Übersicht hat vor dem Release des Spiels keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

Waffen in CoD Cold War

Ihr könnt jeweils eine Primär- und eine Sekundärwaffe ausrüsten. Diese Beschränkung lässt sich jedoch mit der Wildcard Gesetzesbrecher umgehen, wodurch ihr zwei Primärwaffen tragen könnt.

Sturmgewehre (Primär)

XM4 (reales Vorbild: Colt M4)

Krig 6 (reales Vorbild: FN FNC bzw. Ak 5)

AK-47 (entspricht dem realen Vorbild)

SMGs (Primär)

MP5 (entspricht dem realen Vorbild)

Typ 821 (reales Vorbild: Socimi Type 821)

AK-74u (entspricht dem realen Vorbild)

Taktik-Gewehre (Primär)

M16 (reales Vorbild: M16A2)

Typ 63 (entspricht dem realen Vorbild)

MGs (Primär)

RPD (entspricht dem realen Vorbild)

Stoner 63 (entspricht dem realen Vorbild)

M60 (Ingame-Name noch unbekannt)

Sniper (Primär)

LW3 Tundra (reales Vorbild: AWM/L96A1)

Pelington 703 (reales Vorbild: Remington 700/M40)

Pistolen (Sekundär)

Diamatti (reales Vorbild: Beretta 93R »Raffica«)

Colt 1911 (entspricht dem realen Vorbild)

Shotguns (Sekundär)

Gallo SA12 (reales Vorbild: SPAS-12)

Hauer 77 (reales Vorbild: Remington Model 10)

Raketenwerfer (Sekundär)

Cigma 2 (reales Vorbild: FIM-43 Redeye)

Wollt ihr mehr über die Scorestreaks, Maps, Modi und Fahrzeuge wissen? Wir haben im Rahmen eines Presse-Events bereits eine frühe Version des Multiplayers spielen können und mit dem CoD-Experten Drift0r über unsere Eindrücke gesprochen. Was dabei herauskam, lest ihr hier:

19 2 Mehr zum Thema CoD Cold War: 6 wichtige Änderungen zu MW

Perks in CoD Cold War

Ihr könnt aus jeder der drei Per-Kategorien jeweils ein Extra mit ins Match nehmen. Durch die Wildcard Extra-Gier könnt ihr nochmal drei zusätzliche Perks tragen.

Slot 1 (rot):

Techniker: Erkenne feindliche Ausrüstung & Streaks durch Wände

Erkenne feindliche Ausrüstung & Streaks durch Wände Taktikmaske: Mehr Widerstand gegen Blend-, Gas- & Betäubungseffekte

Mehr Widerstand gegen Blend-, Gas- & Betäubungseffekte Kugelsichere Weste: Nimm weniger Schaden durch Explosionen & Feuer

Slot 2 (blau):

Plünderer: Sammle Munition von toten Feinden auf

Sammle Munition von toten Feinden auf Quartiermeister: Ausrüstungs-Aufladung über 25 Sekunden

Ausrüstungs-Aufladung über 25 Sekunden Aufgespürt: Erkenne feindliche Fußspuren und markiere Gegner durch Anvisieren

Slot 3 (gelb):

Kaltblütig: Keine Erkennung durch KI-Streaks und Thermalsichtgeräte

Keine Erkennung durch KI-Streaks und Thermalsichtgeräte Geist: So gut wie unsichtbar für feindliche Spionageflugzeuge

So gut wie unsichtbar für feindliche Spionageflugzeuge Ninja: Resistenz gegen gegnerische Richtmikrofon-Feldausrüstung

Mehr über die Maps, Loadouts und die Unterschiede zu CoD Modern Warfare lest ihr in unserer Multiplayer-Preview zu CoD Cold War. Mehr Interesse an der Story? Kein Problem: Werft einen Blick in unseren Artikel zur Cold-War-Kampagne.