Die Zukunft von CoD Warzone in Black Ops: Cold War ist gesichert

Mit dem Reveal von Call of Duty Black Ops: Cold War beschäftigt viele Spieler vor allem eine Frage: Was passiert mit Warzone? Activision liefert jetzt zumindest eine grundlegende Antwort: Ja, der Battle Royale wird mit beziehungsweise vielmehr in dem neuen CoD-Teil weiterleben.

So sieht der Plan mit CoD Warzone aus

In einer Pressemitteilung zum Reveal von Cold War heißt es, man wolle Warzone ausbauen und neue Inhalte für den Free2Play-Ableger liefern. Was heißt das konkret? Folgendes wissen wir:

Warzone und der Multiplayer von Cold War werden sich Progression und Freischaltungen teilen, genau wie es bei Modern Warfare der Fall war.

Freigeschaltete Waffen und andere Unlocks werden also weiterhin aus dem Multiplayer in den Warzone-Modus übertragen.

Warzone-Spieler behalten ihren freigeschalteten Content aus Modern Warfare, also auch Operator und Waffen-Baupläne aus dem Vorgänger.

Nach dem Release von Black Ops: Cold War werden kostenlose Inhalte sowohl für den Multiplayer als auch für Warzone erscheinen, wie es bei MW bereits der Fall war.

Unklar ist, was genau mit der Verdansk-Map mit dem Launch des neuen Titels passieren wird. Ein Leaker behauptet, die Karte werde durch eine andere ausgetauscht. Neben diesen offiziellen Infos, haben Dataminer auch einige andere Infos zum Multiplayer von CoD Cold War ausgegraben:

Warzone bleibt eine Säule der CoD-Serie

Auch wenn einige Fragen bis zum offiziellen Multiplayer-Reveal am 9. September noch offen bleiben, zeigen die Pläne schon jetzt ganz klar, dass Warzone auf absehbare ein dauerhaftes Standbein der CoD-Reihe bleiben wird.

Kein Wunder - immerhin hat der Free2Play-Modus durchschlagende Erfolge erzielt und Modern Warfare zum bislang erfolgreichsten CoD gemacht. Mehr darüber, warum die Zukunft der Marke ziemlich sicher Warzone heißt, erfahrt ihr in unserem Video: