CoD Cold War: Fireteam-Modus mit 40 Spielern erinnert an Battlefield

Am vergangenen Mittwoch haben Treyarch und Activision offiziell den Multiplayer-Part des am 13. November erscheinenden Call of Duty Black Ops: Cold War enhüllt. Dabei präsentierten die Entwickler einen neuen Spielmodus namens Fireteams, der auf den ersten Blick ziemlich stark an die Battlefield-Reihe erinnert.

Fireteam: 40 Spieler mit Panzern und Helikoptern

Natürlich wird Call of Duty auch mit dem kommenden Black Ops: Cold War wieder bewährte Spielmodi wie Team Deathmatch, Domination und Search and Destroy sowie ständig wechselnde Playlists bieten - wie sich diese im nächsten Serienteil spielen werden, erklären wir in unserer Preview:

Doch die Entwickler können auch überraschen: Mit Fireteam wurde während des Preview-Streams ein brandneuer Modus angekündigt, der auf den ersten Blick stark an die Battlefield-Reihe erinnert. Die Fireteam-Runden finden auf riesigen Karten statt, auf denen sich bis zu 40 Spieler gleichzeitig tummeln und dabei auch auf Panzer und Helikopter zurückgreifen. Den entsprechenden Ausschnitt des Streams dazu findet ihr auf YouTube.

Doch der Schein trügt: In Fireteam treffen nicht zwei große Teams aufeinander, stattdessen treten hier zehn Squads aus jeweils vier Spielern gegeneinander an, um gemeinsam im Laufe eines Matches mehrere Aufgaben zu erledigen. Im Trailer wurde der Modus »Dirty Bomb« gezeigt, bei dem es darum geht, Uran zu sammeln und zu schmutzigen Bomben zu bringen - diese befinden sich an speziellen Orten auf der Karte und verstrahlen nach ihrer Detonation die umliegende Umgebung bis zum Ende der Partie.

Alle Waffen und Perks, auf die ihr dann zurückgreifen könnt, haben wir für euch in unserem großen Übersichtsartikel für gesammelt.