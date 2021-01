CoD Cold War: Überraschung am »Zombies-Feiertag« angekündigt

Der Zombies-Modus von Call of Duty Black Ops: Cold War hat nach Release noch nicht so viel Liebe von Entwickler Treyarch bekommen wie der Multiplayer. Das könnte sich aber bald ändern. Am Freitag, den 15. Januar ist nämlich der "Zombies-Feiertag", in Anlehnung an das Element 115 aus der Lore der Zombies-Marke. Treyarch erinnerte die Fans jetzt genau daran.

Link zum Twitter-Inhalt

Im Jahr 2019 veranstaltete der Entwickler ein besonderes Event für Black Ops 4: Zombies. Gut denkbar also, dass euch am 15. Januar 2021 etwas Ähnliches für CoD: Cold War erwartet – oder vielleicht sogar handfeste neue Inhalte neben dem neuen Modus.

Neuer Modus Cranked und mehr

Bislang ist nur bekannt, dass am 14. Januar mit dem großen Mid-Season-Update der neue Zombies-Modus Cranked kommt. Hier wird der ohnehin schon stressige Zombies-Modus noch einen Schlag heftiger, denn Cranked fügt das aus dem Multiplayer von CoD: Modern Warfare bekannte Zeitlimit hinzu.

Schafft ihr es nicht, vor Ablauf des Limits Zombies zu besiegen, segnet ihr eurerseits das Zeitliche. Das macht selbst die ruhigen Phasen auf der Map Die Maschine spannend, da ihr stets auf der Suche nach Zombies sein müsst, während ihr die Aufgaben löst.

Lest unsere Übersicht, wenn ihr mehr über alle Inhalte des großen Mid-Season-Patches erfahren wollt:

6 0 Mehr zum Thema CoD Cold War: Das Mid-Season-Update

Darüber hinaus hat Treyarch aber offenbar noch mehr für den Zombies-Modus in der Hinterhand. Fans hoffen nach Die Maschine auf eine neue Map. Ob es aber schon so ein großer Batzen ist, müssen wir abwarten. Die Entwickler erklärten lediglich, sie hätten »mehr Zombies-Goodies, über die wir sprechen wollen«.

Ihr braucht die aktuellsten Infos? Wir haben die Patch Notes des neuen Updates für CoD: Cold War und Warzone auf Deutsch übersetzt. Und wie sich Call of Duty und Warzone gerade gegenseitig schaden, bespricht Kollege Phil in seiner Kolumne.