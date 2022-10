CoD Modern Warfare 2: Ein Hotel könnte Activision verklagen, weil es nicht im Spiel sein will

Wer noch nie in Amsterdam war, dem vermittelt Call of Duty: Modern Warfare 2 einen realitätsnahen Eindruck von der holländischen Stadt - sofern man den Kugelhagel ignoriert natürlich. Sowohl in der Story-Kampagne als auch Multiplayer können wir extrem detaillierte Nachbauten Amsterdams erkunden - unter anderem das sogenannte Breenbergh Hotel .

Allerdings stören sich die Betreiber von dessen realen Vorbild daran, dass das eigene Fünf-Sterne-Hotel einen Schauplatz für virtuelle Schießereien darstellt. Wie das niederländische Nachrichtenportal De Volkskrant berichtet, ziehen dessen Besitzer von dem Conservatorium nun rechtliche Schritte gegen Activision Blizzard in Erwägung.

Warum sich ein echtes Hotel über Call of Duty echauffiert

Der Manager des Conservatoriums, Roy Tomassen, hat sich gegenüber De Volkskrant (via PC Gamer) wie folgt dazu geäußert:

Wir haben davon Notiz genommen, dass das Hotel Conservatorium unerwünschterweise den Schauplatz des neuen Call of Duty darstellt. Ganz allgemein unterstützen wir keine Videospiele, welche zur Anwendung von Gewalt ermuntern. Dieses Spiel reflektiert in keiner Weise unsere Kernwerte und wir bedauern unsere offensichtliche und unerwünschte Beteiligung dabei. Roy Tomassen gegenüber De Volkskrant

Reales Vorbild vs. fiktiver Nachbau: Die Parallelen zwischen dem fiktiven Breenbergh Hotel und dem real existierenden Conservatorium sind nicht zu übersehen. Sowohl die architektonische Struktur als auch die luxuriöse Inneneinrichtung der MW2-Map sind eindeutig von dem echten Hotel inspiriert und auch die Lage beider Bauten lassen diesen Rückschluss zu.

So ist das Conservatorium nicht nur für sein markantes Design bekannt, nachdem das ehemalige Bankgebäude aus dem Jahr 1800 von einem italienischen Architekten neu designt wurde. Das Fünf-Sterne-Hotel zeichnet sich ebenso durch seine Lage nahe dem Rijksmuseum im Zentrum von Amsterdam, umgeben von historischen Gebäuden, aus. Einen konkreten Eindruck bekommt ihr übrigens in dem folgenden YouTube-Video:

Nicht im Sinne der Betreiber: Dass die Besitzer und Manager des Conservatoriums rechtliche Schritte gegen Publisher Activision Blizzard und Entwickler Infinity Ward in Erwägung ziehen, dürfte nicht gerade überraschen. Immerhin ist Architektur nach europäischem und amerikanischem Recht urheberrechtlich geschützt und im Spiel und die Betreibers des Hotels dürften an der Wahrung ihres Images interessiert sein.

Im Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist das Breenbergh Hotel zerstört und verwüstet, es klaffen Löcher in den Wänden, während Kugeln und Granaten durch die luxuriösen Gänge und Flure fliegen. Ob die Vertreter des Conservatoriums tatsächlich rechtliche Schritte einleiten und dann vor Gericht Erfolg haben, muss sich erst zeigen.

