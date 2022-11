CoD Modern Warfare 2: Filmreifer Trick beschert euch massig XP - wenn ihr gut genug seid

Zeit ist Geld. Und es benötigt viel Zeit, um in Modern Warfare 2 die Waffen aufzuleveln. Um den Grind etwas abzukürzen, haben Spieler auf Reddit nun einen Tipp geteilt, wie ihr wohl dank eines Bugs mit einer einzelnen Aktion über 40.000 Waffen-XP farmen könnt.

Das müsst ihr für 40.000 XP machen

Um diese dicke Portion XP zu erhalten, müsst ihr euch laut Spielern mit einer Unterdrückungsmine im Gepäck in den Spielmodus Invasion begeben. Für die folgende Aktion braucht ihr nicht nur Nerven aus Stahl, sondern auch ein gutes Stück Glück.

Ziel ist es, auf einen gegnerischen Panzer zu klettern und daraufhin eure Mine in die offene Luke zu werfen, um den Insassen der Maschine so richtig einzuheizen. Euer Bildschirm wird daraufhin von XP-Benachrichtigungen überschüttet werden. Außerdem fühlt ihr euch vermutlich wie die Hauptfigur aus einem Action-Film. In folgendem Twitter-Clip könnt ihr sehen, wie sich das dann abspielt:

Schon gepatcht?

Einige Kommentare auf Reddit behaupten, dass der nützliche Bug bereits aus dem Spiel entfernt wurde - darunter widersprechen jedoch auch einige User, der XP-Boost funktioniere weiterhin. Uns ist es bislang nicht selbst gelungen, die waghalsige Aktion durchzuführen, um die Aktualität zu prüfen - vielleicht habt ihr ja mehr Erfolg! Schreibt uns gern in den Kommentaren darüber.

So schwierig ist der XP-Trick

Auf dem Papier und im Video sieht das zwar ganz einfach aus, der Schein trügt aber gewaltig. Einerseits ist es wohl wichtig, mit der Mine gut zu zielen und die offene Luke perfekt zu treffen.

Die größte Herausforderung wird aber vermutlich schon sein, überhaupt lebend auf den Panzer zu kommen. Entweder werdet ihr vom Panzer selbst in die Luft gesprengt oder euch erwischt ein anderer Spieler beim Versuch. Oben angekommen wird das natürlich nicht leichter, ohne Deckung seid ihr immerhin ein leichtes Ziel.

Der Trick soll übrigens nur bei den Panzern mit offener Luke bei Invasion funktionieren, die etwas größeren Geräte im Bodenkrieg sind also dafür nicht geeignet.

Werdet ihr den Trick versuchen oder wollt ihr eure K/D nicht aufgrund solch einer riskanten Aktion nach unten treiben? Und was ist eurer Meinung nach die beste Methode, um Waffen schnell zu verbessern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!