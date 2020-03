Die Gerüchte und die Leaks haben sich bestätigt: CoD: Modern Warfare 2 Remastered ist tatsächlich da! Um ganz genau zu sein, heißt die Neuauflage des Shooters von 2009 nun »Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered«, denn darin steckt nur die Solo-Kampagne, der Multiplayer fehlt dagegen.

Was ist der große Haken bei der Sache? Das Remaster von Modern Warfare 2 lässt sich vorerst nur auf der PlayStation 4 spielen. Im PlayStation Network könnt ihr das Spiel ab sofort für 25 Euro kaufen und herunterladen, auf die PC-Version sowie auf die Xbox-One-Ausgabe müssen wir derweil noch ein wenig länger warten.

Und wann ist der PC-Release von MW2? Der folgt knapp einen Monat später am 30. April 2020. Das besagt zumindest ein Tweet des offiziellen Twitter-Kanals von Call of Duty.

Was steckt im Remaster von Modern Warfare 2?

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine überarbeitete Version der Kampagne von MW2. Das heißt, in dem 25 Euro teuren Paket steckt ausschließlich der Singleplayer-Modus, in dem wir die Story rund um den Oberfiesling Vladimir Makarov noch einmal spielen können.

Der Multiplayer-Modus ist nicht Teil des Remasters. Wer also mal wieder auf den guten alten MW2-Maps wie Terminal oder Underpass antreten möchte, muss auf das Original von 2009 zurückgreifen. Im aktuellen CoD: Modern Warfare könnt ihr aber ja immerhin schon auf dem MW2-Klassiker Rust zocken. Ob weitere Maps folgen, ist nicht bekannt.

Warum es übrigens die absolut richtige Entscheidung war, den Multiplayer beim Remaster außen vor zu lassen, erklärt euch unser Shooter-Experte Phil Elsner in seiner Kolumne zum neuen CoD: Modern Warfare 2:

Dafür beinhaltet das Remaster zumindest in der PS4-Version auch noch einige Extras für Call of Duty: Modern Warfare sowie für den Battle-Royale-Modus Warzone. Besonders wichtig ist dabei der klassische Ghost-Skin, das uns den alten MW-Helden in seiner ursprünglichen Form spielen lässt, sein bislang erschienener Skin bot einige optische Änderungen und gefiel nicht jedem Fan.

Hier die weiteren Boni aus dem Paket von Modern Warfare 2 Remastered:

UDT-Ghost-Skin

2 Waffenbaupläne "Task Force" und "One for One"

Waffentalisman "Flippers"

Vollstrecker "Belly Flop"

Stichelei "Stay Frosty"

Animierte Visitenkarte "No Easy Days"

Emblem von Ghost

2 Battle Pass-Stufensprünge

Leaks und Gerüchte haben Release angekündigt

Die nahende Veröffentlichung des Campaign Remastered von MW2 hat sich übrigens schon in den letzten Tagen immer mehr abgezeichnet. Schon am vergangenen Wochenende, am Sonntag den 29. März berichteten wir über sehr eindeutige Hinweise, die für einen nahenden Release eines neuen Call of Dutys gesprochen haben.

Zunächst gingen die Gerüchte allerdings noch von einer Veröffentlichung am Montag, den 30. März aus. Nun ist es einen Tag später, am Dienstag, den 31. März aber tatsächlich so weit.