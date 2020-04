Call of Duty: Modern Warfare könnte ganze 60 neue Multiplayer-Maps erhalten, die eine Art »Best of Modern Warfare« darstellen soll. Das behauptet zumindest der bekannte CoD-Leaker The Gaming Revolution und beruft sich dabei auf Dateien, die sich schon jetzt innerhalb des Spiels finden lassen. Dieses Gerücht ist ohne offizielle Bestätigung seitens Activision natürlich mit Vorsicht zu genießen.

Sollten sich die Gerüchte um bis zu 60 neue (alte) Karten für den Modern-Warfare-Reboot bestätigen, könnten sich Fans auf Remastered-Versionen von vielen beliebten Klassikern freuen. Darunter beispielsweise Favela, Scrapyard, Terminal, Wasteland oder Outpost.

Da das erst kürzlich enthüllte Remaster von Modern Warfare 2 keinen Multiplayer-Modus erhalten wird, würde eine entsprechende Map-Sammlung durchaus Sinn ergeben. Außerdem erklärte Activision erst gestern im Zuge eines offiziellen Blog-Posts, dass »die Wiederbelebung klassischer Maps in Modern Warfare« tatsächlich »geplant« sei. Wie dies konkret aussieht, muss sich allerdings noch zeigen.

I was told that they're planning on making Modern Warfare a "best of" modern warfare game and there's around 60, yes that's right, 60 multiplayer maps in the works for modern warfare right now that will mainly be remasters of fan favourites from the trilogy.