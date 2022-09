CoD Modern Warfare 2 für schnelle Tode in der Kritik, doch Messungen zeigen etwas anderes

Die sogenannte Time to Kill ist mal wieder ein vieldiskutiertes Thema in der Beta von Call of Duty Modern Warfare 2. Schon der Vorgänger stand bei einigen Fans in der Kritik dafür, dass Spielfiguren zu schnell das Zeitliche segnen. Schnelle Tode und kurze TTKs sind eigentlich eher das Markenzeichen von Hardcore-Shootern, wo manchmal ein einziger Treffer das virtuelle Leben beendet.

Wie der bekannte Shooter-YouTuber TheXclusiveAce jetzt nachprüfte, scheint die TTK von CoD Modern Warfare 2 aber nicht aus der Reihe zu tanzen. Vielmehr legen seine Daten nahe, dass sie bei einigen Waffen sogar langsamer ausfällt als im 2019er CoD: MW.

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Kritik allerdings nicht, denn es gibt ein paar einleuchtende Gründe für die Wahrnehmung.

Wie sich Call of Duty: Modern Warfare 2 spielt, könnt ihr euch in unserem rohen Gameplay-Video anschauen:

Wie schlägt sich MW 2 verglichen mit anderen Call of Dutys?

Zunächst ermittelte der YouTuber die TTK mehrerer Sturmgewehre, darunter das Lachmann 556 und das M4 aus der Beta von CoD: MW2. Er berechnete die theoretische Time to Kill, indem er mehrfach in Schusswechseln mit der Waffe Messungen anstellte.

Anschließend verglich er die durchschnittliche TTK in Millisekunden mit früheren Messungen anderer Spiele aus der Reihe. Dabei fiel die Zeit zwar geringer aus als bei Vanguard oder Cold War, zeigte aber im Vergleich mit CoD MW sogar eine leichte Zunahme.

Bei den Maschinenpistolen fiel das Ergebnis ein Stück weit schneller aus als in CoD MW von 2019, lag aber in etwa auf einem Niveau mit den ursprünglichen Modern-Warfare-Titeln. Damit legt der YouTuber nahe, dass die TTK bei bisher allen Titeln der MW-Reihe in etwa auf demselben Niveau liegt. Demnach spiele sich das neue MW 2 wie ein typisches Call of Duty von Infinity Ward.

Das Video des YouTubers könnt ihr hier anschauen:

Warum fühlt sich die TTK so kurz an?

Die gefühlt schnellen Tode sorgen für viel Gesprächsstoff. Auch für uns gehört sie zu den wichtigsten Eindrücken, die wir aus der Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 mitnehmen:

TheXclusiveAce bietet ein paar einleuchtende Gründe für das Gefühl an, dass die Tode deutlich schneller ausfallen.

Die akustische Treffermarkierung , also ein Geräusch, das bei jedem Treffer ertönt, zählt laut dem YouTuber nicht korrekt. Außerdem seien die Marker leise und dadurch leicht zu überhören. Das könnte den Eindruck erwecken, dass nur wenige Schüsse ihr Ziel erreichen, bevor der Gegner besiegt ist - und dadurch die gefühlte TTK verringern.

, also ein Geräusch, das bei jedem Treffer ertönt, zählt laut dem YouTuber nicht korrekt. Außerdem seien die Marker leise und dadurch leicht zu überhören. Das könnte den Eindruck erwecken, dass nur wenige Schüsse ihr Ziel erreichen, bevor der Gegner besiegt ist - und dadurch die gefühlte TTK verringern. Der YouTuber verortet eine gute Verbindungsqualität und eine Tickrate von über 60 Hertz als Ursache, warum sich Treffererkennung und damit die Kills schneller anfühlen könnten.

und eine Tickrate von über 60 Hertz als Ursache, warum sich Treffererkennung und damit die Kills schneller anfühlen könnten. Durch die von uns ebenfalls positiv hervorgehobene hohe Soundqualität sei es leichter, Gegner anhand von Schritten zu orten, was wiederum hilft, sich nähernde Gegner schneller aufs Korn zu nehmen. Auch das könnte ein Gefühl erzeugen, dass man schneller das Zeitliche segnet.

Wie fällt euer Eindruck von der Beta aus? Empfindet ihr die TTK auch als zu schnell, oder kann sie euch kaum schnell genug sein? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!