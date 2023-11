CoD Modern Warfare 3 Kampagne: Ab heute startet der Preload, bald könnt ihr loslegen

Die Kampagne von Modern Warfare 3 kann bereits ab dem 2. November 2023 gespielt werden.

Am 10. November 2023 erscheint Call of Duty: Modern Warfare 3. Wenn ihr euch primär für die Einzelspieler-Kampagne des Shooters interessiert, müsst ihr jedoch nicht so lange warten - zumindest, sofern ihr das Spiel vorbestellt habt. Wir haben alle Infos zum Preload und zur Startzeit der Kampagne für euch aufbereitet.

So startet ihr schon bald in die Kampagne von Modern Warfare 3

Wann startet der Preload der Kampagne? Los geht's bereits am 1. November 2023 um 18 Uhr. Dann wird der Preload auf allen Plattformen freigegeben.

Wie groß ist der Download? Bei der Downloadgröße gibt es eine Besonderheit. Habt ihr nämlich bereits Warzone oder das kostenlose Call of Duty HQ installiert, soll der Download dank spielübergreifend genutzter Dateien deutlich kleiner ausfallen.

Bestätigt ist bislang nur die Größe der PC-Version: 149 GB sind es ohne Warzone/CoD HQ und nur noch 79 GB, wenn sich Warzone/CoD HQ auf eurem System befindet.

Für die PS5- und Xbox-Version wird die Downloadgröße auf etwa 50 GB geschätzt.

1:07 CoD Modern Warfare 3 zeigt im Trailer, wie großartig die PC-Version aussieht

Wer kann die Kampagne im Early Access spielen? Früher waren Vorabzugänge meist nur den Vorbestellern der teuersten Spieleditionen vorbehalten. Gute Nachrichten: Bei Modern Warfare 3 hingegen dürfen alle Vorbesteller früher loslegen, also auch die der Standard-Version.

Wann kann ich die Kampagne genau spielen? Wenn ihr den Preload hinter euch gebracht habt, könnt ihr ab dem 2. November 2023 um 18 Uhr deutscher Zeit mit der Kampagne von Modern Warfare 3 loslegen.

Was ist mit dem Multiplayer? Ihr habt knapp eine Woche Zeit, um die Kampagne in aller Ruhe zu zocken. Denn der Preload des Multiplayer-Modus startet erst am 8. November 2023, ebenfalls um 18 Uhr deutscher Zeit. Weitere Infos hierzu - etwa die Download-Größen - sind noch nicht bekannt.

Habt ihr euch Modern Warfare 3 vorbestellt und freut ihr euch schon darauf, mit der Kampagne loszulegen? Oder interessiert ihr euch vielmehr für den Multiplayer-Modus und könnt den 8. November kaum noch abwarten? Was ist euer persönliches Highlight an Modern Warfare 3? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!