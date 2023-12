In CoD Modern Warfare 3 sind alle von »Schildkröten« genervt, jetzt kommt eine große Änderung und Fans jubeln

Auf richtige Schildkröten müssen wir in Modern Warfare 3 zum Glück nicht schießen.

Schildkröten sind eigentlich ziemlich liebenswerte Tiere (außer vielleicht Schnappschildkröten). In Call of Duty haben Fans allerdings eine weit verbreitete Taktik nach ihnen benannt, die schon seit langer Zeit Gegenstand deutlicher Kritik ist. Mit Season 1 bringt Modern Warfare 3 jetzt endlich Änderungen, die offenbar einen Großteil der Fans zufriedenstellen.

Eine Win-win-Situation?

Die Schildkröten-Taktik wurde bereits in vorherigen Spielen angewandt: Ihr rüstet dafür den Perk Overkill aus, der euch das Tragen von zwei Primärwaffen erlaubt. Neben einer Waffe eurer Wahl fügt ihr dann den Riot Shield eurer Ausrüstung hinzu. Habt ihr nun eure Waffe ausgerüstet, hängt der Schild an eurem Rücken, und dient dort als vor Beschuss schützender Panzer.

In der Community rief man schon lange nach einer Abschwächung der Schildkröte und wird nun endlich erhört. Das erfahren wir unter anderem vom CoD-YouTuber TheXclusiveAce, der bereits Season 1 von Modern Warfare 3 spielen durfte. Mittels zwei Änderungen soll der Riot Shield häufiger wie vorgesehen in der Hand getragen werden:

Verminderte Bewegungsgeschwindigkeit: Haltet ihr einen Riot Shield in der Hand, bewegt ihr euch seit jeher nicht so schnell wie mit einer gewöhnlichen Waffe. Doch mit Season 1 werdet ihr auch bemerkbar langsamer , wenn sich der Schild auf eurem Rücken befindet.

Haltet ihr einen Riot Shield in der Hand, bewegt ihr euch seit jeher nicht so schnell wie mit einer gewöhnlichen Waffe. Doch mit Season 1 werdet ihr auch , wenn sich der Schild auf eurem Rücken befindet. Erhöhter Schaden: Um diesen Nerf auszugleichen, und den Schild gleichzeitig nützlicher in seiner vorhergesehenen Anwendung zu machen, wird mit Season 1 dessen Nahkampfschaden erhöht. Statt wie zuvor drei Treffern, braucht ihr jetzt nur noch zwei Treffer, um einen Gegner auszuschalten.

Diese Änderungen kommen bei vielen Fans hervorragend an. So kommentiert etwa dillonc7955 unter dem Video von TheXclusiveAce:

Ich genieße es wirklich, wie Sledgehammer auf die Community hört im Vergleich zu Modern Warfare 2. Die Schildkröten-Taktik ist seit Jahren ein Problem und sie haben diesen Spielstil endlich abgeschwächt.

Auch auf Reddit äußern die meisten Fans ihre Zufriedenheit, wie etwa Titus Fury:

Ich sehe das als Win/Win-Situation. Großartige Neuigkeiten, die beide Lager berücksichtigen.

Ähnliche Meinungen vertreten auch viele andere Spielerinnen und Spieler: Die Entwickler haben ihrer Meinung nach einen sinnvollen Mittelweg gefunden, der den Riot Shield immer noch nützlich bleiben lässt, aber gleichzeitig die Schildkröten-Taktik abschwächt. Manche Fans wie jimlahey fragen sich, warum eine solche Änderung nicht schon früher implementiert wurde:

Sledgehammer Games verändert den Riot Shield sogar vor dem Release von Season 1, während Infinity Ward sich ein ganzes Jahr nicht darum kümmern konnte [...].

Und für wenige andere gehen die Änderungen sogar nicht weit genug. So schreibt FreeTrevorBauer:

Ich bin nicht zufrieden, bis [der Riot Shield] nicht länger Geschosse blockt, wenn er auf deinem Rücken ist. Wenn die Bewegungsgeschwindigkeit nicht um 50 Prozent oder mehr gesenkt wird, bringt es gar nichts. Ich bin aber froh, dass sie wenigstens schnell auf etwas reagieren, das Infinity Ward ignoriert hat.

Was haltet ihr von den geplanten Änderungen am Riot Shield? Seid ihr der Meinung, dass er damit genau richtig ausbalanciert wird? Oder geht Sledgehammer Games eurer Ansicht nach genau in die falsche Richtung? Nutzt ihr in Call of Duty auch selbst mal den Riot Shield, ob auf dem Rücken oder in der Hand? Schreibt es uns doch gerne in den Kommentaren!