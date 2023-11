CoD Modern Warfare 3: Seit der Beta hat sich viel getan - und Spieler sind begeistert

Schon vor Release offenbaren sich einige Änderungen beim Multiplayer.

Das Community-Feedback zur Multiplayer-Beta von Call of Duty Modern Warfare 3 war bei weitem nicht frei von Kritik. Doch scheinbar haben sich die Entwickler das zu Herzen genommen und bereits diverse Verbesserungen vorgenommen - sehr zur Freude der Spieler.

Das hat sich seit der Beta getan

Laut einem X-Post, ehemals Twitter, von CharlieIntel konnten einige Verbesserungen gefunden werden. Der CoD-Experte TheXclusiveAce steuert weitere Erkenntnisse bei.

Calling Cards werden wieder am oberen rechten Bildschirmrand angezeigt, wenn beispielsweise ein Killstreak auf der Map verwendet wird.

werden wieder am oberen rechten Bildschirmrand angezeigt, wenn beispielsweise ein Killstreak auf der Map verwendet wird. Euer Kill-Counter wird wieder im Spiel angezeigt.

wird wieder im Spiel angezeigt. Erlangte Medaillen haben eine »Pop-Up-Animation« im laufenden Spiel.

haben eine »Pop-Up-Animation« im laufenden Spiel. Die Overkill-Weste lässt euch sowohl zwei Primär-, als auch zwei Sekundärwaffen mit euch führen.

lässt euch sowohl zwei Primär-, als auch zwei Sekundärwaffen mit euch führen. Die Sichtbarkeit von Spielern wurde verbessert. Die Markierung in Form eines kleinen Diamanten hebt sich nun deutlich besser von der Umgebung ab.

wurde verbessert. Die Markierung in Form eines kleinen Diamanten hebt sich nun deutlich besser von der Umgebung ab. »Dolphin Dive« kann zumindest auf der Konsole per Tastenzuweisung deaktiviert werden. Dies sollte »Slide Canceling« wie bei Modern Warfare (2019) möglich machen.

kann zumindest auf der Konsole per Tastenzuweisung deaktiviert werden. Dies sollte wie bei Modern Warfare (2019) möglich machen. Das Spawn-System soll deutlich besser funktionieren. Der unkontrollierbare Seitenwechsel auf Maps gehört wohl der Vergangenheit an.

Woher stammen diese Informationen? Es ist bereits möglich, Modern Warfare 3 im Offline-Modus zu starten und den Multiplayer mit Bots zu spielen. Wie das funktioniert und was ihr dabei unbedingt beachten müsst, erfahrt in diesem Artikel.

Auch unser Vorschau-Video förderte die ein oder andere Schwachstelle zutage:

11:18 Das neue Call of Duty ist für manche ein Traum, für andere ein Rätsel!

Community freut sich über Änderungen

Unter den Posts der CoD-Experten kommen die Änderungen ziemlich gut an. @kylemod meint: »Das klingt alles soweit ziemlich gut.«

@xSplash666 freut sich speziell über die Overkill-Weste: »Zwei Sekundärwaffen wie aus Black Ops 4 werden so unterschätzt. Ich bin froh, dass sie zurückkehren.«

Direktes Lob für die Entwickler hat @FleXclusive_ hingegen: »Sledgehammer Games hat ein paar echt gute Entscheidungen getroffen, seit sie übernommen haben. Unsere Multiplayer-Erfahrung wird sich so viel besser anfühlen.«

Das Entwickler-Team hinter Call of Duty Modern Warfare 3 scheint sich ausführlich mit dem Feedback aus der Community befasst zu haben. Welche Verbesserung gefällt euch aus dieser Liste am besten? Was muss Sledgehammer Games unbedingt noch ändern, damit ihr euren Spaß mit dem neuen CoD habt? Schreibt es uns in die Kommentare.