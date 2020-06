Es ist ein Cheat der fiesesten Art: Er verschafft Betrügern einen ungerechten Vorteil, ist dabei aber extrem unauffällig und schwer zu entdecken. Die Rede ist von einer Anti-Recoil-Mod, für die Betrüger einen legalen Adapter ausnutzen. Das Ganze sorgt unter Spielern von CoD: Modern Warfare und Warzone für großes Besorgnis. Was hat es mit dem Cheat auf sich?

Schauen wir uns zunächst den technischen Hintergrund an: Wie funktioniert die Anti-Recoil-Mod überhaupt?

Der CoD-Spieler Skadez hat ein Video bei Twitter veröffentlicht, in dem er zeigt, wie sich eine MP5 mit und ohne Mod verhält. Der Unterschied ist gravierend: Während die Waffe im normalen Spiel deutlich nach rechts oben verzieht, fehlt dieser Effekt dank der Mod komplett.

Skadez betonte, dass er solche Mods strikt ablehnt und nur für solche Demonstrationen verwendet. Er weigerte sich auch zu erklären, wie genau das Modding funktioniert.

Cronus Anti-Recoil vs actual recoil.. unbelievable that ppl use this shit in competitions pic.twitter.com/crRXOChtho