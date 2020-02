Spieler von Call of Duty: Modern Warfare hatten Activision und Infinity Ward gebeten, die Gewinne des thematisch passenden Skin-Pakets Outback als Hilfe für die schweren Buschbrände in Australien zu spenden. Der Publisher hatte direkt reagiert, das Paket in Outback Relief umbenannt und eine Zusammenarbeit mit der Organisation Direct Relief begonnen, um die Gewinne direkt nach Australien weiterzuleiten.

Am Freitag, den 31. Januar ist die Aktion nun zum Ende gekommen. Activision veröffentlichte dazu die beachtlichen Erfolgszahlen: Insgesamt sind durch die Verkäufe des Skin-Pakets in CoD: Modern Warfare satte 1,6 Millionen Dollar (rund 1,4 Millionen Euro) zusammengekommen. Die Community-Aktion war also ein voller Erfolg.

Australien am Limit

In Australien wüten seit Wochen verheerende Buschbrände. Feuerwehren, Hilfsorganisationen und viele freiwillige Helfer arbeiten bis zur totalen Erschöpfung, um die Feuer zu bekämpfen, Menschenleben zu schützen und Schäden an Flora und Fauna möglichst gering zu halten.

Weltweit, auch in der Gemeinschaft der Videospieler, hat sich eine breite Masse solidarisiert und versucht, durch verschiedene Aktionen nach Möglichkeit Hilfe für Australien beizusteuern. Etwa bot der Shop Humble Bundle ein Charity-Paket an, das über 68.000 Mal verkauft wurde. Zudem haben Streamer und Schauspieler ihre Reichweite genutzt, um Spenden zu sammeln.

Inzwischen ist die Hochphase der Brände in den meisten Regionen Australiens dankenswerterweise überstanden. Lediglich im Südosten des Kontinents, im am schlimmsten betroffenen Bundesstaat New South Wales, wüten die schweren Feuer weiterhin. Allerdings geben Wettervorhersagen Hoffnung, dass starker Regenfall zum Ende der Woche für Erleichterung sorgen könnte.