Die zweite Season von Call of Duty: Modern Warfare geht nächste Woche zu Ende. Für alle, die das bisher nicht auf dem Schirm hatten, ist das hier der Wake-up-Call, damit ihr euren Battle Pass noch schnell abschließen könnt. Damit ihr das noch schafft, bekommt ihr doppelte XP, doppelte Waffen-XP und doppelten Battle-Pass-Fortschritt, wie Activision in einem Blog-Beitrag bekanntgab.

Außerdem gibt es eine neue Variante des Modus Cyber Attack: In Cyber Attack Pro müsst ihr eure Kameraden nicht mehr wiederbeleben, stattdessen wird Respawn aktiviert. Das soll das Gameplay schneller, hektischer und spannender machen.

Wann starten die Boosts? Los geht's am 3. April um 19 Uhr. Der Boost bleibt bis 6. April aktiv.

Für wen gelten die Buffs? Es ist ganz egal, was für Matches ihr spielt: Doppel-Erfahrung und Co. bekommt ihr im Multiplayer, Special Ops und Warzone.

Mit diesen Boosts und unseren Tipps zum schnellstmöglichen Leveln im Battle Pass von CoD: Modern Warfare habt ihr beste Chancen, sämtliche Belohnungen noch rechtzeitig vor Seasonende freizuschalten.

Was ist mit Season 3?

Ein genaues Startdatum für Season 3 hat Activision noch nicht bekanntgegeben. Höchstwahrscheinlich geht es nächste Woche los: Da die XP-Aktion am 6. April endet, könnte die neue Season theoretisch mit dem regulären Donnerstags-Update kommen. Ob die zweite Season eventuell um ein paar Tage verlängert wird wie die erste, bleibt allerdings abzuwarten.

Möglicherweise gibt es aber schon sehr bald andere Neuigkeiten von Activision: Schon heute, am 31. März, soll Modern Warfare Remastered 2 erscheinen. Wir berichten sofort, wenn sich etwas tut, behaltet also unsere Startseite am besten im Auge.