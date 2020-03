Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered soll am Dienstag, den 31. März, für PC und Konsole erscheinen. Das belegt zumindest ein neuer Leak aus dem europäischen Playstation Store (das meldet zumindest Eurogamer, die Produktseite ist inzwischen wieder offline).

Neben dieser geleakten PSN-Seite spricht auch ein erster geleakter Trailer für den anstehenden Release. Allerdings handelt es sich bei der Veröffentlichung "nur" um die grafisch aufpolierte Kampagne des inzwischen 11 Jahre alten Modern Warfare 2, die laut dem PlayStation-Store-Eintrag 25 Euro kosten soll und auf den Untertitel "Campaign Remastered" hört.

Spieleindrücke aus dem geleakten Trailer

Wie das Remaster letztlich aussieht, könnt ihr schon jetzt anhand eines geleakten Trailers erahnen. Das Video könnt ihr euch gleich hier in einem Twitter-Post ansehen:

BREAKING: Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered Trailer has been leaked.



RT if you're hyped. pic.twitter.com/5FipfcNt1N — MW2 Remastered (@MW2Remastered4K) March 30, 2020

Eigentlich hätte dieser Trailer erst mit dem Release am Dienstag für alle sichtbar gemacht werden sollen, jetzt ist das Video aber schon vorzeitig im Netz aufgetaucht. Der Trailer lässt auch darauf schließen, dass Activision bereits seit zwei Jahren an dem Remaster arbeitet, daher im Kleingedruckten am Schluss auch die Jahreszahl 2018.

Original-Ghost kehrt zurück

Am Ende des geleakten Trailer ist außerdem ein DLC-Paket zu sehen, das Inhalte für CoD: Modern Warfare & Warzone liefert. Dazu gehört neben Waffen-Blueprints, Emblemen und Abzeichen auch ein klassischer Ghost-Skin im ursprünglichen Design von Modern Warfare 2.

Ghost ist zwar bereits seit Season 2 im neuen Modern Warfare von 2019 enthalten, aber mit einem anderen Outfit, das vielen nicht gefiel. Jetzt könnte die beliebte Figur so zurückkehren, wie es sich die Fans gewünscht hatten. Ob das Skin-Bundle beim Kauf von Modern Warfare 2 Remastered dabei sein wird, ist nicht bekannt.

Auch einige erste Screenshots aus der neu aufgelegten Kampagne von Modern Warfare 2 wurden bereits veröffentlicht. Die Bilder könnt ihr euch im folgenden Tweet ansehen:

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered Screenshots. ? pic.twitter.com/lVlsJoIAD7 — MW2 Remastered (@MW2Remastered4K) March 30, 2020

Weitere geleakte Bilder zeigen sogar schon einen ersten Screenshot vom Hauptmenü des neuen CoD: Modern Warfare 2 mit einem gülden angestrahlten Ghost:

BREAKING: Some players are reporting that they can already play Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered once downloaded.



Here's a screenshot of the menu, according to @DutyVengeance. pic.twitter.com/tVFcAkX1Rw — MW2 Remastered (@MW2Remastered4K) March 30, 2020

Angeblich hätten einige Spieler das neue Modern Warfare 2 sogar schon jetzt auf der PS4 herunterladen können. Das behauptet zumindest der für gewöhnlich sehr gut informierte Twitter-Kanal "CharlieINTEL".

Daher stammt auch ein erstes Video aus der berühmten Mission "No Russian", die offenbar inhaltlich komplett unverändert, nur eben mit verbesserter Grafik auch im Remaster enthalten sein soll.

In case you were wondering.... No Russian is still in Modern Warfare 2 Campaign Remastered, and it's not changed.



(Users in Germany on PS4 are already playing it; credit: @Racerize) pic.twitter.com/xGYICie2qQ — Call of Duty News (@charlieINTEL) March 30, 2020

Vorerst bleibt der Release ein unbestätigtes Gerücht

Zuvor hatten bereits einige Leaker Vorhersagen getroffen, dass der Release des Remasters von CoD: Modern Warfare 2 angeblich noch früher stattfinden sollte, und zwar am Montag, den 30. März. Dem ist nun aber offenbar nicht so. Immerhin haben sich die Leaks scheinbar nur um einen Tag vertan.

So glaubwürdig die geleakten Informationen und der Trailer auch wirken und aussehen mögen, absolute Klarheit über den Release von CoD: Modern Warfare 2 - Campaing Remastered bekommen wir erst, wenn Activision etwas Offizielles bekannt gibt. Bis dahin bleibt es vorerst nur ein noch unbestätigtes, wenn auch ziemlich wahrscheinliches Gerücht.