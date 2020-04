Keine Atempause: Gerade erst ist mit Patch 1.20 ein großes Update für CoD: Modern Warfare an den Start gegangen, da liefert Entwickler Infinity Ward schon einen Ausblick auf weitere neue Inhalte. Ein Roadmap-Update zu Season 3 verspricht drei neue Spielmodi:

Gunfight: Knives Only

Demolition

Gun Game Reloaded

Wann erscheint das Ganze? Traditionell ist Dienstag der Playlist-Update-Tag, wir rechnen also mit den neuen Spielmodi ab dem 5. Mai 2020.

Season 3 gets reloaded.



Here's a look at what arrives today in #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/NHznAx2cNl — Call of Duty (@CallofDuty) April 29, 2020

CoD-Spieler können sich auf Demolition freuen

Für Liebhaber von Objective-Spielmodi dürfte vor allem Demolition interessant sein. Der Modus ist eine Variante von Search & Destroy und war bereits in Modern Warfare 2 und 3, in der Black-Ops-Reihe und Infinite Warfare vertreten.

So funktioniert Demolition: Wie in S&D werden die Teams in Angreifer (die eine Bombe legen wollen) und Verteidiger (die das verhindern wollen) unterteilt. Größter Unterschied ist die Respawn-Mechanik: In Demolition steigen Spieler immer wieder neu ein, in S&D scheiden sie bis zum Rundenende aus.

Was ist daran so besonders? Demolition ermöglicht deutlich taktischere Spielzüge und Strategien als beispielsweise Domination oder TDM. Die sonst im Spiel oft vernachlässigten Rauchgranaten oder Aufklärungsdrohnen können Angreifern einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Dagegen setzt die Defensive häufig auf Sniper, Minen oder improvisiert MG-Stellungen, um die Bomb Sites zu halten.