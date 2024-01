Neues Event »Vortex War's Domain« in CoD MW3 und Warzone hält massenhaft Belohnungen bereit

In Vortex War's Domain werden Erinnerungen an den Zombie-Modus wachgerüttelt.

Bei Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone ist im 3. Januar 2024 das zeitlich begrenzte Event Vortex War's Domain gestartet. Neben neuen Map-Varianten, einem neuen Operator-Bundle und einem frischen Spielmodus könnt ihr euch auf viele kostenlose Belohnungen freuen. Alle wichtigen Infos zum Event findet ihr in diesem Artikel.

Düstere Science-Fiction und bewährte Kanonen

Wie lange dauert das Event? Vortex War's Domain ist am 3. Januar gestartet und läuft noch bis zum 17. Januar 2024.

Bekannte Maps in neuem Gewand: Das neue Event beschert euch drei düstere Sci-Fi-Varianten der altbekannten Maps Rust, Quarry und Scrapyard. Hier seht ihr Bilder zu den alternativen Karten:

Neuer Spielmodus: Bei dem neuen Wirbel-Modus wird jeder Spieler mit einer Strahlenkanone aufs Schlachtfeld geschickt. Diese hat zwar eine sehr geringe Feuerrate, löscht eure Feinde dafür aber mit nur einem Treffer aus. Das kommt euch bekannt vor? Das ist gut möglich, denn es gab sie bereits im Zombie-Modus.

Massenhaft kostenlose Belohnungen

Während des Events habt ihr die Chance auf bis zu 15 kostenlose Belohnungen. Diese schaltet ihr ganz einfach frei, indem ihr eines der Spiele spielt und XP sammelt. Mehr nicht. Welche Belohnungen es gibt und wie viele XP ihr dafür sammeln müsst, erfahrt ihr in dieser Übersicht:

Goat (Waffensticker) – 7.500 XP

(Waffensticker) – 7.500 XP Doppelte EP-Token – 16.500 XP

Durch den Rauch (Großes Dekor) – 27.000 XP

(Großes Dekor) – 27.000 XP Doppelte Waffen-EP-Token – 39.000 XP

Geisterfeuer (Talisman) – 53.500 XP

(Talisman) – 53.500 XP Schädelfeuer (Großes Dekor) – 71.000 XP

(Großes Dekor) – 71.000 XP Vulkanisch (Emblem) – 91.000 XP

(Emblem) – 91.000 XP Ein bisschen rostig (Visitenkarte) – 115.000 XP

(Visitenkarte) – 115.000 XP Doppelte Battle-Pass-EP-Token – 145.000 XP

Geflügeltes Feuer (Waffensticker) – 176.500 XP

(Waffensticker) – 176.500 XP Doppelte EP-Token – 215.500 XP

Flammengeschmiedet (Visitenkarte) – 262.000 XP

(Visitenkarte) – 262.000 XP Faulige Schädel (Waffensticker) – 317.000 XP

(Waffensticker) – 317.000 XP Doppelte Waffen-EP-Token – 381.500 XP

Magma (Tarnung) – 458.500 XP

Was haltet ihr von dem neuen Event in Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone? Spricht euch der neue Spielmodus und kostenlosen Belohnungen an? Werdet ihr für Vortex: Reich des Krieges nochmal bei CoD vorbeischauen oder lasst ihr es liegen? Was wünscht ihr euch für die Zukunft der Spiele? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!