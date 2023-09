»Sieht mit jedem Trailer besser aus« - CoD MW3 zeigt erstmals Zombies und löst Begeisterung aus

Warum werden gefährliche Viren überhaupt in zerbrechlichen Glasbehältern aufbewahrt?

Zombies und Modern Warfare? Mit dem neuen Call of Duty sollen bekannte Charaktere wie Soap und Kate Laswell zum ersten mal auf die gefährlichen Untoten treffen. In einem ersten Cinematic-Trailer zeigen die Entwickler nun, wie es überhaupt dazu kommt. Dabei spielt auch ein alter Bekannter unerwartet eine Rolle. Viele Fans sind schon jetzt begeistert.

So funktioniert der Zombie-Modus

Den neuen Trailer könnt ihr euch gleich hier angucken. Für den Zombieausbruch verantwortlich ist offenbar Victor Zakhaev, ein Gegenspieler aus Modern Warfare von 2019, der eigentlich für tot gehalten wurde. Aber seht einfach selbst:

4:20 Modern Warfare 3 zeigt im beeindruckenden Cinematic-Trailer die Zombies

Die Entwickler veröffentlichen aber nicht nur das Video, sondern stellen die Zombie-Modus in einem Blogeintrag auch noch ausführlicher vor.

Der kooperative Spielmodus soll zusammen mit Kampagne und Multiplayer direkt zum Release von Modern Warfare 3 verfügbar sein. Begleitet von Soap und Captain Sergei Ravenov sollt ihr auf eurer Mission gegen mehr Zombies kämpfen als jemals zuvor . Ihr werdet aber auch von lebendigen Gegnern, nämlich Söldnern die Zakhaev unterstehen, aufs Korn genommen.

Neben einigen besondern Story-Missionen spielt ihr auch Open-World-Einsätze, bei denen ihr die Zombiehorden überleben, und am Ende erfolgreich extrahieren müsst. Dabei könnt ihr offenbar auch auf andere Spieler-Squads treffen, die aber keine Gefahr für euch sind.

Das sagen die Fans

Der etwa vierminütige Trailer kommt bei vielen Fans schon einmal großartig an. Manch einer freut sich über die Rückkehr bestimmter Charaktere, wie etwa MavisXe auf YouTube:

Ich freu mich so, das Ravenov zurück ist! Er war mit Leichtigkeit einer meiner liebsten Charaktere in Cold War. Ich bin gespannt darauf, wie die Story an diesem Punkt angelangt ist.

Für Überraschung sorgt auch die Rückkehr von Zakhaev, mit der man nach seinem dramatischen Abgang nicht gerechnet hatte, so schreibt HunterTV auf Twitter:

Er wurde angeschossen und ein Raketensilo runtergeworfen, und hat kaum einen Kratzer abbekommen.

Viele Fans wollen sich zwar nach dem eher enttäuschenden Modern Warfare 2 zwar noch nicht so schnell für das nächste Call of Duty begeistern, doch erkennen die meisten Kommentare an, dass der Trailer schon ziemlich gut aussehe. So schreibt etwa FNATIC Stallion:

Ich fürchte mich davor, wie aufgeregt ich deswegen jetzt werde.

Wirklich beurteilen, so meinen auch manche Fans, könne man den Spielmodus natürlich erst, wenn man Gameplay gesehen habe. Das wird in absehbarer Zeit sicher auch folgen.

Was haltet ihr denn vom ersten Trailer zum Zombiemodus in Modern Warfare 3? Habt ihr schon in vorherigen Titeln der Reihe gegen die Untoten gekämpft, und freut euch, dass es wieder möglich wird? Klingen die Pläne der Entwickler in euren Ohren vielversprechend? Oder könntet ihr ohnehin auch auf Zombies in CoD verzichten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!