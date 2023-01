Neue Japan-Map für CoD Warzone 2 angekündigt: Reveal später, erste Infos schon jetzt

Al Mazrah wird bald nicht mehr die einzige Map von Call of Duty: Warzone 2. Mit Season 2 bekommt das Battle Royale endlich seine Resurgence-Karte spendiert: Ashika Island. Die wurde bereits mit einem ersten Teaser angekündigt, heute soll der vollständige Reveal folgen. Wir fassen für euch zusammen, was wir bisher über die neue Warzone 2-Map wissen.

Einen Überblick über alle anstehenden Änderungen und Neuerungen für Warzone 2 und Modern Warfare 2 findet ihr übrigens in unserer großen Übersicht. Alles, was bisher zu Season 2 der aktuellen CoDs bekannt ist, haben wir unter dem folgenden Link aufgeschlüsselt:

Season 2 in CoD Warzone 2 und MW2 Alle Infos zu Release, Maps, Modi und mehr

Ashika Island wird die neue Warzone 2-Map

Erster Teaser kündigt neue Map an: Die neue Map wurde vom offiziellen Twitter-Kanal von Call of Duty am 30. Januar 2023 angeteast. Der kurze Videoclip zeigt eine Murmel, die durch Sand rollt und dabei japanische Schriftzeichen formt, die im Deutschen das Wort Seelöwe .

Das ist bisher bekannt: Die angeteaste Map hört auf den Namen Ashika Island und wird Dreh- und Angelpunkt des sogenannten Resurgence-Spielmodus für Call of Duty: Warzone 2. Das bedeutet, dass Fans eine kleinere Karte im Stil von Rebirth Island und Fortune’s Keep erwarten dürfen.

Der Teaser bestätigt außerdem vorangegangene Leaks und Gerüchte, dass Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 auf ein japanisches Setting zurückgreift. Nach einer Verschiebung wird Season 2 und damit auch Ashika Island am 15. Februar 2023 aufschlagen.

Diese Fragen bleiben noch offen: Aktuell wissen wir noch nicht, wie genau die neue Resurgence Map namens Ahiska Island für Call of Duty: Warzone 2 aussieht. Das Geheimnis wird aber bald gelüftet.

Vollständiger Reveal folgt heute: Mit dem ersten Teaser wurde gleich angekündigt, dass heute, am 31. Januar 2023, der vollständige Reveal von Ashika Island folgen soll. Wann genau es soweit ist, bleibt momentan aber noch offen. Wir bleiben natürlich dran und lassen es euch wissen, sobald wir mehr über die neue Resurgence-Map erfahren.

Die wichtigsten Infos zu Warzone 2: Season 2

Season 2 für Warzone 2 und auch Modern Warfare 2 startet am 15. Februar 2023. Ein paar Änderungen kennen wir bereits: So kehren viele Elemente und Features des ersten Warzone zurück, wie zum Beispiel das altbekannte Loot-System oder der 1v1-Gulag.

Gleichzeitig lassen sich persönliche Perks im Battle Royale verwenden und persönliche Loadouts kosten an Kaufstationen weniger. Zu guter Letzt verfügen Westen wieder grundsätzlich über drei Plätze für Panzerplatten und beim Anlegen können Spieler wieder durch Türen sprinten. Natürlich stehen auch weitere Waffen- und Balancing-Änderungen an - spätestens zum 8. Februar sollen wir mehr erfahren.

Wir haben Warzone 2 übrigens bereits einem ausführlichen Test unterzogen. Ob Season 2 die erhoffte Besserung bringt, muss sich erst zeigen. Werft in der Zwischenzeit doch einfach einen Blick in unser ausführliches Review-Video:

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neue Resurgence-Map Ashika Island für Call of Duty: Warzone 2? Welche Änderungen und Neuerungen wünscht ihr euch für Season 2 - und auch Modern Warfare 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!