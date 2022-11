CoD Warzone 2 und Modern Warfare 2: Für wenige Tage gibt es Doppelte XP

Ihr habt in Modern Warfare 2 und Warzone 2 noch nicht das Maximallevel erreicht? Dann bietet sich euch bald die Gelegenheit, doppelte Erfahrungspunkte zu verdienen. Wie nun bekannt wurde startet nämlich in kurzer Zeit ein Double-XP-Event für die Shooter. Alle Infos findet ihr in diesem Artikel. Wie gut sich der Multiplayer des Shooters im Test schlägt, erfahrt ihr übrigens hier:

Wann startet das nächste Double-XP-Event?

Die Termine für die nächsten Events verraten die Entwickler im Trelloboard von Warzone 2. Für Playstation-Spielerinnen und -Spieler geht es ein wenig früher los, sie bekommen vom Abend des 30. Novembers bis zum 1. Dezember doppelte Erfahrungspunkte. Alle anderen Plattformen müssen einen Tag länger warten und bekommen beim Spielen zwischen dem Abend des 1. und des 2. Dezembers die Gelegenheit, ihren Fortschritt zu beschleunigen.

Welche Erfahrungspunkte werden verdoppelt?

Genauere Informationen haben die Entwickler hierzu bisher noch nicht veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass es sich lediglich um Erfahrungspunkte für euer Spielerkonto handelt. Ihr könnt also euer Spielerlevel in Modern Warfare 2 und Warzone 2 während des Events schneller erhöhen und so neue Ausrüstung freischalten. Waffen und Battle Pass bleiben allerdings wahrscheinlich unbeeinflusst.

Wenn ihr bereits das Maximallevel erreicht habt und euch lediglich Waffenfreischaltungen fehlen, können wir euch aber unseren Guide mit nützlichen Tipps zum Waffen-Leveln anbieten:

Was gibt es sonst zum Shooter zu wissen?

Wenn ihr bisher nur Modern Warfare 2 gespielt habt, und euch überlegt, dem neuen Battle Royale eine Chance zu geben, dann schaut euch am besten unser Video, oder unseren Test in Textform an. Und falls euch beim ersten Ausflug nach Al Mazrah rätselhafte fliegende Boote begegnen, erklären wir euch hier, was dahintersteckt. Wir haben außerdem jede Menge nützlicher Tipps und Tricks für MW2, Warzone 2 und den neuen DMZ-Modus gesammelt.

Werdet ihr die doppelten Erfahrungspunkte ausnutzen, oder habt ihr schon längst das Maximal-Level erreicht? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!