CoD Warzone 2: Kehrt Verdansk zurück? Ein kleines Details lässt manchen Fan hoffen

Mit dem Release von Warzone 2 wurden CoD-Spieler abermals auf eine neue Battle Royale-Map losgelassen: Al Mazrah gilt für viele Fans als signifikante Verbesserung gegenüber Caldera und genießt schon jetzt einen ziemlich guten Ruf. Doch natürlich denken wir hin und wieder gerne mal an die guten, alten Tage in Verdansk zurück. Fragt nur mal Steffi.

Deswegen ist es alles andere als verwunderlich, dass zumindest Teile der Community auf eine Rückkehr der allerersten Warzone-Map hoffen. Und die wurde jetzt durch eine ganz bestimmte Entdeckung angestachelt, bei der sich die Fans nicht so ganz einig sind: Handelt es sich hier um einen Teaser oder einfach nur ein Easter Egg? Wir sammeln für euch, was hinter der Spekulation steckt.

Aktuell lässt sich Verdansk übrigens überhaupt nicht spielen - nicht einmal im ersten Warzone, das kürzlich den Untertitel Caldera verpasst bekommen hat. Was sich mit dem Release von Warzone 2 noch alles für Warzone: Caldera verändert, erfahrt ihr hier:

Verdansk in Warzone 2 … zumindest als Detail

Das haben Spieler entdeckt: In Warzone 2 sind Spieler auf den Standard-Skin des Operators Reyes aufmerksam geworden. Auf dessen Arm lässt sich ein Ausschnitt der Warzone 1-Map Verdansk erkennen - wie der Reddit-User tiktokalnuke feststellte und mit der Community teilte:

Worüber jetzt spekuliert wird: Bezüglich der Entdeckung gehen die Meinungen ein klein wenig auseinander, was die bedeuten könnte. So wird beispielsweise vermutet, dass es sich bei der Verdansk-Karte von Reyes schlichtweg um ein kleines Easter Egg handelt, mit dem die Entwickler von Infinity Ward der allerersten Warzone-Map ihren Tribut zollen.

Ebenso wird nicht ausgeschlossen, dass die Textur mit dem Verdansk-Schnippsel auch einfach nur einen Platzhalter zeigt, der möglicherweise nie ausgetauscht wurde. Andere hoffen natürlich wiederum, dass hinter der kleinen Anspielung mehr steckt.

So wird auch spekuliert, dass eine potenzielle Rückkehr von Verdansk angeteast wird. Warum sonst sollte Reyes von einer Verdansk-Karte Gebrauch machen? Die erste Warzone-Map wurde Ende 2021 in den Ruhestand geschickt und daraufhin durch Caldera ersetzt. Eine radikale Änderung, mit der nicht jeder zufrieden war.

Wie stehen die Chancen? Dass Warzone 2 Verdansk in irgendeiner Form zurückbringt, ist aufgrund der Popularität der Map nicht auszuschließen. Allerdings gibt es keine offiziellen Infos dazu und bei den Hoffnungen der Fans handelt es sich primär um Wunschdenken.

Sollte Verdansk tatsächlich irgendwann in Warzone 2 aufschlagen, dann wahrscheinlich nicht allzu bald. Immerhin ist das neue Battle Royale gerade erst erschienen und die Karte Al Mazrah dürfte in den kommenden Monaten weiterhin im Fokus der Entwickler und Community stehen. Fans müssen sich eventuell vorerst mit Call of Duty: Mobile zufrieden geben, in dem Verdansk 2023 eine Rolle spielen könnte:

Die wichtigsten Infos zu CoD Warzone 2

Call of Duty: Warzone 2 ist seit dem 16. November 2022 kostenlos für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S verfügbar. Der Release wurde (wie schon bei Modern Warfare 2) von technischen Problemen überschattet. Spieler wussten sich mit eigenen Lösungen schnell selbst zu helfen, während Updates und Patches überschaubar bleiben.

Das wirkt sich übrigens auch auf unser momentanes Fazit zu Warzone 2 aus. Was wir von dem neuen CoD-Battle Royale halten, könnt ihr im ausführlichen Test unserer Shooter-Expertin Petra nachlesen:

Was haltet ihr von den Spekulationen um eine mögliche Rückkehr von Verdansk: Würdet ihr euch darüber freuen, auf die gute, alte Karte aus Warzone 1 zurückzukehren? Oder sollten Activision und Infinity Ward die lieber ruhen lassen? Schreibt es uns in die Kommentare!