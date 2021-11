Verdansk steht kurz vor dem Ende. Und diesmal steckt mehr dahinter als nur ein Reskin mit bunterem Farbanstrich: Die vertraute Map von Call of Duty: Warzone tritt bald ihren letzten Gang zum Kartenfriedhof an, am 2. Dezember steigt die neue Caldera-Karte aus dem Pazifik empor. Aber vorher steigt noch ein großes Event zum Abschied. Wir haben alle Infos zu den letzten Stunden von Verdansk.

Der Zeitplan für das Verdansk-Finale

Nochmal ganz deutlich ausgedrückt: Ihr habt nur noch bis Anfang Dezember Zeit, um auf Verdansk zu spielen. Danach wird die Karte verschwinden – eine Rückkehr ist ungewiss. Falls ihr also nochmal auf dem Airport Tower landen oder euch in den Minen verschanzen wollt, dann solltet ihr jetzt die letzte Chance ergreifen. Übrigens: Rebirth Island bleibt euch weiterhin erhalten!

Operation Flashback

Wann? Dieser limitierte Modus startet ab dem 18. November und läuft voraussichtlich bis zum 24. November, wenn die nächste Phase des Events beginnt.

Was passiert? In diesem Modus bringen die Entwickler zahlreiche Erinnerungen an frühere Zeiten zurück. Was genau ihr nochmal genießen könnt, wird erst noch bekannt gegeben, aber möglicherweise erlebt ihr Verdansk nochmal wie vor dem 80er-Jahre-Upgrade. Vermutlich kehren auch alte Playlists und Spielmodi zurück. Erinnert ihr euch eigentlich noch an die U-Bahn.-Stationen? Den kaputten Flughafen?

Für eure Teilnahme könnt ihr euch zwei limitierte Rewards verdienen:

Ein Emblem des Events

Eine animierte Calling Card, wenn ihr ein Match gewinnt

21 1 Mehr zum Thema CoD Warzone: Alle Infos und Bilder zur Pazifik-Map Caldera

Secrets of the Pacific

Wann? Ab dem 24. November startet das zweite Event zum Verdansk-Abschied.

Was passiert? Dieses Event soll euch auf den Start von Caldera, der neuen Pazifik-Map, vorbereiten. Nach und nach landen Infos über die Karte in Warzone, die ihr sichern müsst. In diesen Herausforderungen müsst ihr zum Beispiel Artefakte aus Caldera beschützen – wenn ihr gewinnt, bekommt ihr dann Infos über die neuen wichtigen Orte auf der Map.

Hier erfahrt ihr, wie genau die Integration von Vanguard und Warzone abläuft und wie diesmal ein Balancing-Alptraum durch die neuen Waffen vermieden werden soll.

Call of Duty: Vanguard - Erste Waffen-Auswahl aus dem Multiplayer ansehen

Die Zerstörung von Verdansk

Wann? Am 30. November wird es ernst! Und am 2. Dezember wird Caldera zur neuen Warzone-Map – Besitzer von Vanguard können übrigens schon ab dem 1. Dezember loslegen.

Was passiert? Diesmal wird Verdansk seine Zerstörung nicht überleben. Wie genau die Map gesprengt wird, ist noch nicht klar – eine Atomexplosion hatten wir ja schon mal. Die Entwickler versprechen allerdings, dass es spektakulär krachen wird. Ab Ende November startet der Countdown, ihr könnt sicher wieder live dabei sein, wenn das Feuerwerk steigt. Der genaue Zeitplan wird noch bekannt gegeben.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald neue Infos aufschlagen! Bis dahin könnt ihr gerne in unserem großen Test zu CoD Vanguard nachlesen, was die neue Kampagne, der Multiplayer und der Zombie-Koop euch zu bieten haben:

57 18 Mehr zum Thema CoD Vanguard im Test: Was taugen Story, Multiplayer & Koop?

Freut ihr euch auf den Map-Wechsel oder hängt euer Herz an Verdansk? Habt ihr bestimmte Hoffnungen für Caldera? Teilt eure Gedanken gerne in den Kommentaren mit uns.