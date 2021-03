CoD Warzone: Laut Leak könnt ihr euch auf drei neue Spielmodi freuen

Die zweite Season von Call of Duty: Warzone ist noch nicht lange gestartet und schon gibt es Leaks zu den nächsten neuen Inhalten. So will der Twitter-Kanal ZestyCODLeaks bereits wissen, welche neuen Modi in Zukunft kommen sollen.

Was kommt in CoD: Warzone?

Er fand mehrere Hinweise in den Sprachdateien des Spiels, die gleich drei neue Gameplay-Modi andeuten. Bei denen handelt es sich um:

Plague: Verdansk wird von Zombies überrannt. Ihr müsst es zurückerobern und schließlich extrahieren. Dafür scheint ihr um diverse »Plague Zones« kämpfen zu müssen. Schafft ihr das nicht, wird die Landschaft mit einer Atombombe von der Landkarte gefegt.

Verdansk wird von Zombies überrannt. Ihr müsst es zurückerobern und schließlich extrahieren. Dafür scheint ihr um diverse »Plague Zones« kämpfen zu müssen. Schafft ihr das nicht, wird die Landschaft mit einer Atombombe von der Landkarte gefegt. Exfiltration: Dieser Modus wurde bereits offiziell bestätigt. Hier kämpft ihr um ein Radio und müsst es eine bestimmte Zeit lang behalten, um zu entkommen und so das Match zu gewinnen.

Dieser Modus wurde bereits offiziell bestätigt. Hier kämpft ihr um ein Radio und müsst es eine bestimmte Zeit lang behalten, um zu entkommen und so das Match zu gewinnen. Sandbox: Wird euch offenbar in eine offene Welt schicken, in der ihr zahlreichen Aktivitäten nachgehen könnt. Unter anderem gibt es Hindernisparcours, aber auch einen Racing-Modus. Außerdem wird ein »Der Boden ist Lava!«-Modus angedeutet, bei dem ihr das Ziel erreichen müsst, ohne den Boden zu berühren.

Link zum Twitter-Inhalt

Rätsel um die Atombombe gelöst? Falls sich die Leaks bewahrheiten, dürfte wohl das letzte Geheimnis der Atombombe in Warzone gelöst sein. Schon seit einer Weile wird spekuliert, dass diese Verdansk auslöschen soll. Das Spiel wird in Zukunft wohl davon ausgehen, dass Verdansk von Zombies überrannt wurde. Das macht den Weg frei für die nächste Karte des Battle-Royale-Modus.

0 1 Mehr zum Thema So könnte sich Warzone in Season 2 verändern

Was ändert Season 2 alles?

Doch nicht nur die Karte wird einem Wandel unterzogen. Es passiert noch wesentlich mehr. In einer großen FAQ haben wir sämtliche Änderungen von Season 2 zusammengefasst. Dazu zählen nicht nur die bereits veröffentlichten, sondern auch, soweit bekannt, Infos zu den noch kommenden.

7 1 Mehr zum Thema Alle Infos zum Release von Season 2

Wann geht es weiter? Das aktuell laufende Outbreak-Event soll am 11. März 2021 enden. Exakt an diesem Tag soll Insidern zufolge auch Verdansk ausgelöscht werden. Gut möglich also, das ihr ab dann den Plague-Modus werdet spielen können.