CoD Warzone legt gerade ein großes Comeback hin: Neue Rekorde dank Verdansk

Gute Aussichten für Warzone: Das Verdansk-Remaster und die Spielmechaniken von früher locken massenhaft Spieler (und Zuschauer) an.

CoD Warzone dreht die Zeit zurück: Mit dem Comeback von Verdansk soll der Shooter wieder an die glorreiche Anfangsphase anknüpfen – und dafür sind die Entwickler sogar zu einschneidenden Änderungen bereit.

Einen Tag nach dem Launch ist Warzone tatsächlich wieder zurück an der Spitze der Streaming-Charts auf Twitch: Mit über 350.000 gleichzeitigen Zuschauern legt der Shooter laut Twitchtracker.com zum satte 124 Prozent zu.

Damit ist Warzone nach vielen Jahren wieder im Aufschwung – wenn auch nicht so stark wie zum Launch von Warzone 2.0 im Jahr 2022. Trotzdem sind die Zahlen immens: Mehr als 11.000 Kanäle streamten zum Start die ersten Runden im neuen, alten Verdansk.

Aufwind bei Steam

Es ist also mehr als offensichtlich, dass die Rückkehr von Verdansk die Neugier vieler Fans wecken konnte. Das schlägt sich auch auf Steam nieder: Am 3. April kam das Call of Duty HQ (von wo aus Warzone gestartet wird) auf einen Wert von knapp 114.000 gleichzeitig aktiven Spielern – für das Jahr 2025 ein neuer Höchststand.

2:54 Warzone wie früher: Der Trailer zum Verdansk-Comeback knackt 20 Millionen Views an einem Tag

Im direkten Vergleich steht CoD nach dem Start der neuen Warzone-Version im 24-Stunden-Vergleich von Steam auf Platz 14 – und damit vor GTA Online, Rainbow Six: Siege und War Thunder.

Die Spielerzahlen von Battlenet und den Konsolen sind dabei selbstverständlich noch nicht berücksichtigt.

Warum ein Comeback nötig war

Das große Update zu Season 3 scheint also zumindest im ersten Augenblick seine Wirkung voll zu entfalten. Dass viele User interessiert das Verdansk-Remaster erkunden, ist kaum verwunderlich:

Die Map gilt als Design-Meisterwerk und legte einen wichtigen Grundstein für den Erfolg des Battle Royales, wurde aber im Jahr 2021 abrupt entfernt und mit der wesentlich unbeliebteren Map Caldera ersetzt – eine Entscheidung, die heute von weiten Teilen der Community als großer Fehler empfunden wird.

Lange Zeit haftet Warzone der Ruf an, seelenlos und überfrachtet zu sein, vor allem durch die ständige Integration immer neuer Seasons, Waffen und Mechaniken mit jedem neuen CoD-Teil.

Durch die wachsende Unzufriedenheit mit Warzone wurden sogar Gerüchte laut, dass es keine weitere Iteration mehr geben würde, sollte das Verdansk-Comeback fehlzünden.

Mit der neuen Season versuchten die Entwickler deshalb, das ursprüngliche Spielgefühl wieder zurückzuholen.