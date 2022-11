Auch CoD Warzone wird sich verändern, wenn Call of Duty: Modern Warfare 2 mit Warzone 2 zur nächsten Runde im Battle Royale ausholt. Zum einen ändert sich der Name des ursprünglichen Spiels in CoD Warzone Caldera, wie nach Verdansk die zweite Map heißt.

Zum anderen müssen sich Spieler von den beiden kleineren Maps verabschieden, wahrscheinlich für immer! Wie die Entwickler nämlich im Blogpost schreiben, wird Warzone in der Startphase von Warzone 2 zunächst offline genommen und anschließend als Warzone Caldera neu gestartet. Und weiter:

Die Karten Rebirth Island und Fortune's Keep werden nicht mehr vorhanden sein, wenn Call of Duty: Warzone Caldera zum Spielen verfügbar ist.

Somit bleiben Fans des Spiels noch fünf Tage, um noch ein paar Ehrenrunden auf den beiden kleineren Karten zu drehen und gebührend Abschied zu nehmen, bevor sie vermutlich für immer vom Netz genommen werden.

2:47 CoD Modern Warfare 2: Trailer enthüllt den Multiplayer und Warzone 2

Warzone 2 in den Startlöchern

Indes dürften viele Fans ab 16. November ohnehin zum Nachfolger Warzone 2 abwandern. Immerhin wird es ebenfalls kostenlos spielbar sein und bringt zahlreiche Neuerungen der verbesserten IW-Engine mit. Wasserkampf spielt eine größere Rolle, Al-Mazrah enthält KI-Soldaten und der neue DMZ-Modus wagt einen Angriff auf das beliebte Genre der Extraction-Shooter.

Mehr Details gefällig? Was wir zu Warzone 2 wissen, könnt ihr hier nachschlagen:

Den Spielern von CoD Modern Warfare 2 bleibt zu wünschen, dass der Release von Warzone 2 glatter verläuft als der des Hauptspiels. CoD MW2 kämpfte rund zwei Wochen lang mit allerlei Kinderkrankheiten wie Abstürzen, Bugs und Server-Problemen. Davor ist natürlich ein gigantisches Free2Play-Spiel ebenfalls nicht gefeit, eher im Gegenteil.

Der beste Rat, den wir dazu geben können: Never play on patch/release day! Aber wenn wir ehrlich sind, sitzen wir nächste Woche natürlich auch auf heißen Kohlen, um endlich selbst Hand anzulegen.