CoD Warzone krempelt zu Season 3 Reloaded das halbe Spiel um

Der Live-Service von Call of Duty: Warzone brummt wie eine Maschine. Zur Season 3 Reloaded, also zur Halbzeit der dritten Saison in der Vanguard-Ära, dreht Entwickler Raven Software vieles auf links. Darunter auch eine Größe, an die sich Fans seit drei Jahren gewöhnt haben: die Spielerzahlen.

Wir fassen hier die wichtigsten Punkte aus dem riesigen Mid-Season-Update namens Classified Arms Reloaded zusammen. Falls ihr euch auch für den Nachfolger Call of Duty: Warzone 2 interessiert, helfen wir euch natürlich gerne weiter. Hier findet ihr die neuesten offiziellen und inoffiziellen Infos:

Reduzierte Spielerzahlen

Entwickler Raven verringert die Spielerzahl pro Match auf 120 Spieler. Zuvor zogen noch 150 Recken gegeneinander ins Battle Royale. Laut Raven handelt es sich um ein Experiment, um das Midgame auf der neuen Map Caldera weniger unfair-klaustrophobisch zu gestalten.

Gleichzeitig erklären die Entwickler aber, dass sie nun die Daten und Meinungen der Spieler genau im Blick behalten wollen, um zu ermitteln, ob die Spielerfahrung durch die Anpassung auf einem unterhaltsamen Niveau bleibt.

So richtig verschwinden die größeren Spielerzahlen aber nicht. Gleichzeitig kehrt nämlich auch ein neuer Modus für 150 Spieler ein.

Neuer Modus: Champion of Caldera

Champion of Caldera liest sich auf dem Papier wie klassisches Battle Royale – nur härter. 150 Spieler springen über der Map ab und kämpfen darum, als letzte am Leben zu bleiben. So weit, so bekannt. Mit einem wichtigen Unterschied: Der Zirkel, der sich im normalen Battle Royale phasenweise schließt, verkleinert sich bei Champion of Caldera kontinuierlich.

Das dürfte für weitaus hektischere Gefechte und konstante Bewegungsflüsse sorgen. Um das überhaupt möglich zu machen, starten Spieler mit ihrem persönlichen Loadout, einer Gasmaske gegen die tödliche Zone und einer Wiederbelebungsmarke.

Auch wichtig: Abschüsse regenerieren sofort die komplette Lebensenergie und füllen die Munition auf, was insbesondere aggressive Spielweisen belohnt.

Ist die Pazifik-Map komplett an euch vorbeigeschwommen? Der Trailer gibt euch einen Überblick:

Apropos Caldera: Die neue Map bekommt jetzt auch im klassischen Battle Royale eine Funktion, die schon bei Verdansk für veränderte Spielflüsse sorgte.

Neue U-Bahn auf Caldera

Die pazifische Warzone-Map Caldera erhält mit Season 3 Reloaded ein U-Bahn-System, ähnlich dem auf der Vorgängerkarte Verdansk. Jede der Ortschaften auf Caldera hat eine Haltestelle. So können sich Spieler zügig durch die Landschaft bewegen.

Auf der Map seht ihr die Verbindungen und Reiserichtungen:

Neuer Perk: Serpentine

CoD: Warzone erhält mit Serpentine einen neuen Perk aus Call of Duty: Vanguard. Der Vorteil sorgt dafür, dass ihr weniger Schaden erleidet, während ihr sprintet. Durch den neuen Perk können Nutzer besser von Deckung zu Deckung hechten und in Kämpfen flexibler bleiben, aber auch große und offene Gebiete sicherer durchqueren.

Angreifer erkennen es an einem erscheinenden Symbol, wenn sie auf Serpentine-Nutzer schießen. So erfahrt ihr, dass ihr eure Taktik entsprechend anpassen solltet.

Hierbei handelt es sich nur um die größten Neuerungen von CoD Warzone: Season 3 Reloaded. Die kompletten Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Website.