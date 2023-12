Seid ihr schon in Stellung für das große Warzone-Update?

Heute Abend öffnet sich für euch das erste Mal die Ladeklappe des Flugzeuges über Urzikstan. Die erste Season für Call of Duty Modern Warfare 3 bedeutet auch ein neues Kapitel für Warzone. Damit ihr nicht völlig ahnungslos abspringt, sind hier fünf wichtige Änderungen, die ihr im Vorfeld wissen solltet.

CoD: Warzone - 5 wichtige Änderungen

1. Neue Perks

Egal, wie ihr euer Loadout zusammenstellt, es gibt fünf Perks, die aktiv sind, sobald ihr aus dem Flugzeug hüpft:

Tac Pads : Die Distanz des Slidens wird erhöht sowie die Geschwindigkeit zum Wechseln der verschiedenen Haltungen.

: Die Distanz des Slidens wird erhöht sowie die Geschwindigkeit zum Wechseln der verschiedenen Haltungen. Commando Gloves : Ihr könnt jetzt nachladen, während ihr rennt.

: Ihr könnt jetzt nachladen, während ihr rennt. Quick-Grip Gloves : Erhöht die Waffenwechselgeschwindigkeit.

: Erhöht die Waffenwechselgeschwindigkeit. Climbing Boots : Erhöht die Klettergeschwindigkeit.

: Erhöht die Klettergeschwindigkeit. Overkill: Ihr könnt nun 2 Primärwaffen mitnehmen.

Mit Season 1 wird es in Warzone zehn weitere Perks geben, aus denen ihr für euer Loadout wählen könnt:

Irradiated : Ihr bewegt euch schneller und nehmt weniger Schaden im Gas.

: Ihr bewegt euch schneller und nehmt weniger Schaden im Gas. Tempered : Mit diesem Perk füllt ihr eure Rüstung komplett mit 2 anstatt 3 Platten.

: Mit diesem Perk füllt ihr eure Rüstung komplett mit 2 anstatt 3 Platten. Combat Scout : Kugeln, die ihr abgefeuert habt, pingen für kurze Zeit eure Gegner. Je höher die Distanz, desto länger er Ping.

: Kugeln, die ihr abgefeuert habt, pingen für kurze Zeit eure Gegner. Je höher die Distanz, desto länger er Ping. Resolute: Werdet ihr getroffen, erhöht sich eure Bewegungsgeschwindigkeit für kurze Zeit.

Werdet ihr getroffen, erhöht sich eure Bewegungsgeschwindigkeit für kurze Zeit. Shrouded : Geht ihr zu Boden, löst eine Rauchgranate aus.

: Geht ihr zu Boden, löst eine Rauchgranate aus. Mountaineer : Fallschaden wird verringert.

: Fallschaden wird verringert. Stalker: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, während ihr durchs Visier zielt.

Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, während ihr durchs Visier zielt. Escapist : Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, während ihr am Boden liegt, in der Hocke oder verletzt seid.

: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, während ihr am Boden liegt, in der Hocke oder verletzt seid. Primed: Erhöhte Genauigkeit beim Zielen, während ihr springt.

Erhöhte Genauigkeit beim Zielen, während ihr springt. Faculty: Verzögert das Auslösen von Explosionen beim Sprinten, warnt vor feindlicher Ausrüstung in der Nähe und reduziert den Kampflärm.

2:06 Neue Map und neue Season machen aus CoD Warzone quasi Warzone 3

2. Zurücksetzten der Warzone-Stats

Alle Spielern bekommen einen frischen Start ins neue Warzone. Die Statistiken zu Abschüssen, Siegen und mehr aus den alten Maps werden zurückgesetzt.

3. Neue Map

Die neue Map Urzikstan wird anders als Al Mazrah nur 100 statt 150 Spieler fassen. Dafür ist die Karte aber 20 Prozent kleiner, wie CharlieIntel via X, ehemals Twitter berichtet.

Die neuen Zeitintervalle der Zonen führen zu einer Gesamtdauer pro Match von 20 Minuten. Alle weiteren wichtiges Infos zur Map findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

4. Neue Playlists

Wie CoD im hauseigenen Blog ankündigte, wird es in den ersten 48 Stunden der ersten Season Playlists für Battle Royale, Plunder und auch Resurgence geben.

Für die gesamte Season dürft ihr den Battle-Royale-Modus in allen Squadgrößen spielen: also Solo, Duo, Trio und Quad.

Eine Übersicht mit allen wichtigen Änderungen für Warzone.

5. Neue Aufträge

Mit dem Update kehren einige Aufträge zurück und auch an bereits auf der letzten Map verfügbaren Aufgaben ändern sich ein paar Dinge.

Der Auftrag Big Game Bounty ist wieder verfügbar. Statt eines zufälligen Spielers ist nun der Gegner euer Ziel, der die meisten Abschüsse hat. Die Belohnung ist ein verbessertes UAV. Ebenfalls wieder da ist der Scavenger-Auftrag

Der Most-Wanted-Auftrag belohnt euch jetzt mit einem zweiten Versuch im Gulag und ihr könnt Intel-Aufträge schneller abschließen, wenn sich mehrere Spieler im Zielbereich befinden.

Mit diesen Infos solltet ihr gut gerüstet für den Start in ein neues Warzone-Kapitel sein. Haben eure bisherigen Erfahrungen mit Modern Warfare 3 euch Lust auf das neue Warzone und die neue Map gemacht? Welche Änderungen gefallen euch am besten und wo seid ihr vieleicht auch noch skeptisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.