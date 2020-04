Call of Duty: Warzone hat am gestrigen Dienstag, den 14. April ein neues Update erhalten und das sorgt mal wieder für großen Unmut unter den Fans. Denn der Patch hat schon wieder die Trio-Playlist aus dem Battle-Royale-Modus entfernt - und das nachdem der Drei-Mann-Modus es gerade erst nach Fan-Protesten zurück ins Spiel geschafft hat.

Statt der klassischen Playlist für 3er-Teams findet ihr nach dem neuesten Update im Warzone-Menü einen neuen Spielmodus namens »Zielfernrohre und Flinten« (auf Englisch »Scopes and Scatter Guns«). Darin spielen wir ganz normal Battle Royale, allerdings ausschließlich mit Scharfschützengewehren und Schrotflinten als Waffen - wohlgemerkt in Drei-Mann-Teams. Ganz verschwunden sind die Trios also nicht, aber sie lassen sich zurzeit nur unter umständlichen Bedingungen spielen.

Das Problem dabei: Die Fans lieben die klassischen Trio-Warzone-Matches. Das hatte die Spielerschaft gerade erst zum Start der Season 3 von CoD klar gemacht. Denn da wurde der Drei-Mann-Modus schon einmal gestrichen und durch den neuen Quad-Modus für vier Spieler ersetzt. Nach Protesten kamen die Trios aber kurz darauf zurück - um nun schon wieder rausgeworfen zu werden.

Auf Twitter und Reddit äußern die CoD-Fans nun erneut lauthals Kritik. Der britische Youtuber MrDalekJD twittert zum Beispiel, dass Quads zwar nicht schlecht sind, aber Warzone ganz klar für Trios konzipiert wurde und sich deshalb auch mit Dreier-Teams am besten spielen würde.

Warzone Trios is the perfect playlist for Warzone.



Quads is welcomed but it's clear Warzone was made for trios and plays the best with trios. Really don't get why @InfinityWard have removed trios AGAIN after the backlash from quads. Really hope they re-evaluate this decision ?