Mit dem Update zum Release von Season 3 hat Entwickler Infinity Ward das Experiment gewagt, die Dreier-Gruppen (Trios) aus dem Battle Royale Warzone von Call of Duty: Modern Warfare zu streichen. Stattdessen führte man Vierer-Teams (Quads) ein.

Die Wegnahme des Trio-Modus kam aber bei Fans nicht gut an, viele wollten das gewohnte Trio-Gameplay zurück. In sozialen Medien formierte sich Protest.

Zwar war es weiterhin möglich, im Quad-Modus mit einer beliebigen Anzahl Spieler zu spielen oder die Gruppe mit zufälligen Mitspielern auffüllen zu lassen, das ist aber bekanntlich selten dasselbe, wie mit einem eingespielten Team gegen exakt gleich starke Teams anzutreten.

Infinity Ward hat auf die Kritik nun reagiert und die Trio-Option mit einem neuen Playist-Update für CoD: Warzone zurückgebracht. Der Modus kommt als Ergänzung zum neuen Quad-Mode und ersetzt somit nicht etwa die Vierer-Gruppen. Beides existiert nun gleichzeitig.

?A playlist update is rolling out now across all platforms! We’ve added BR Trios back into #Warzone!?