CoD Warzone: Gelände der neuen Map soll auch neues Gameplay bringen

Das Gameplay von Call of Duty: Warzone könnte bald aufgefrischt werden. Wie ein bekannter Twitter-Kanal erfahren hat, gibt es möglicherweise bald Gefechte, die auf dem Wasser stattfinden. Das dürfte zudem bedeuten, dass neue Spielmechaniken integriert werden.

Link zum Twitter-Inhalt

Was genau sagt der Leak?

Neue Map als Basis: Call of Duty Black Ops: Cold War erhält mit Sanatorium bald eine neue Karte, auf der es auch einen See geben wird. Wie aus Leaks hervorgeht, soll exakt dieser See in der Mitte der Map von Warzone auftauchen. Alle bisher bekannten Infos zu der Cold-War-Map findet ihr in unserem Artikel zum Mid-Season-Update.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Inhalte aus dem Hauptspiel für eine Karte von Warzone verwendet werden. So wurde es seinerzeit auch im Falle von Verdansk und Call of Duty Modern Warfare gemacht.

Was bedeutet das für das Gameplay? Da es damit erstmals ein abgeschlossenes Gewässer in Warzone geben wird, ist es sehr naheliegend, dass somit auch neue Spielmechaniken integriert werden. Am einfachsten wäre es, wenn sich die Spieler zukünftig auch schwimmend fortbewegen können. Doch auch Wasserfahrzeuge wie Boote sind eine Möglichkeit.

Gerade bei den Spielmechaniken handelt es sich allerdings nur um Vermutungen. Bisher ist noch nicht offiziell bestätigt, ob wirklich entsprechende Features Einzug halten werden.

Was ändert sich noch bei Call of Duty?

Bereits am 14. Januar wird das nächste Update für den Shooter erscheinen und neben der genannten neuen Map und einem zusätzlichen Mehrspielermodus auch eine Änderung am Zombie-Modus mit sich bringen. Außerdem nähert sich auch der Release von Season 2 immer weiter.

Während Call of Duty: Warzone als neue Konstante der Shooter-Reihe zu dem weiter fortgeführt wird, steht noch im Jahr 2021 der Release des Nachfolgers zu Cold War an.