Ein neues Command + Conquer erscheint noch dieses Jahr, aber freut euch nicht zu früh

Command & Conquer Legions könnt ihr noch dieses Jahr auf euren Smartphones spielen.

Die legendäre Echtzeitstrategie-Reihe Command & Conquer scheint rettungslos in der Vergangenheit verloren zu sein. Der letzte vollwertige Titel erschien vor einer halben Ewigkeig und nach der Veröffentlichung des Remasters wurde -anders als von Peter erhofft - auch keine Fortsetzung angekündigt.

Doch nun soll noch 2023 Command & Conquer Legions erscheinen, das allerdings ausschließlich für Mobilgeräte entwickelt wird. Wie sich dieses Mobile-C&C spielen soll, verraten schon einige Details zum Gameplay.

Wie funktioniert C&C Legions?

Publiziert wird Legions von dem Tencent-Label Level Infinite, das eine Lizenzvereinbarung mit Electronic Arts abgeschlossen hat. Spielerisch will man wohl auf eine Mischung für C&C-Fans vertrauter Elemente und eine neue, an Mobile-Geräte angepasste Erfahrung setzen.

So soll es einerseits bekannte Einheiten, Helden, Fraktionen (GVI und NOD) und andere Aspekte aus früheren Spielen der Reihe geben, aber die einzelnen Runden sollen kürzer und schneller sein.

Bestätigt ist außerdem, dass ihr Gefechte gegen die KI und gegen andere Spielerinnen und Spieler bestreiten dürft. Zentrale Bedeutung hat auch die wertvolle Ressource Tiberium. Die seltenen Meteoriten-Kristalle könnt ihr entweder zur Zerstörung eurer Feinde nutzen oder damit euren eigenen Fortschritt antreiben.

Das Zusammenspiel oder die Konkurrenz mit Anderen spielt offenbar immer eine große Rolle: Auf einer mit anderen Kommandanten geteilten, großen Karte könnt ihr Allianzen bilden, Ressourcen teilen, und euer Vorgehen planen. Ihr erobert Städte und Regionen, baut Außenposten oder Basen und sammelt Ressourcen, um fortschrittliche Technologien zu erforschen.

Zwar ist Command & Conquer Legions noch nicht in Deutschland erschienen, ist aber wohl per Soft-Launch schon in anderen Regionen verfügbar. Auch wenn es noch keinen offiziellen Trailer gibt, findet ihr auf YouTube sogar schon Gameplay-Videos zum Spiel.