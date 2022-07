Company of Heroes 3 ist eure große Echtzeitstrategie-Hoffnung des Jahres? Bis November dauert es euch viel zu lang? Dann haben wir jetzt gute Nachrichten für euch: Ab sofort (also ab 12. Juli um 19:30 Uhr) steht eine erste Mission aus der Kampagne für euch bereit. Und die dürft ihr auch ausprobieren, wenn ihr nicht vorbestellt habt.

Alle Infos zur neuen Demo

Wie melde ich mich an? Um die Mission auszuprobieren, müsst ihr euch hier auf der offiziellen Webseite von Company of Heroes 3 registrieren (der gelbe Button). Entwickler Relic erteilt euch dann den Zugang zur Demo, die dann via Steam läuft, ihr braucht dort also einen Account.

Falls ihr euch schon für die vorherigen Alpha-Builds angemeldet habt, müsst ihr diesmal nichts weiter tun. Die spielbare Mission taucht automatisch in eurer Steam-Bibliothek auf.

Wie lange gilt die Aktion? Die Demo läuft vom 12. bis zum 19. Juli 2022.

Was genau steckt in der Mission? Ihr spielt einen Abschnitt aus der Nordafrika-Kampagne von CoH 3. Ihr kommandiert das Deutsche Afrikakorps und versucht, eure Stellung gegen die britischen Streitkräfte zu verteidigen.

Laut Entwickler wird diese Afrika-Kampagne im fertigen Spiel ziemlich klassisch linear ablaufen, soll euch aber mit vielfältigen Features unterhalten: Panzer wie der deutsche Flak 36, schnelle Manöver mit gepanzerten Fahrzeugen, italienische Spezialeinheiten, die ihr zur Unterstützung anfordern könnt und so weiter.

Wie gut wird Company of Heroes 3?

Unser Strategie-Experte Fabiano hat sich für euch schon tapfer durch die Preview-Version gekämpft und teilt seine Eindrücke ausführlich hier:

9 4 Mehr zum Thema Mit der Story-Kampagne mache ich mir mehr Sorgen als davor

Die Entwickler erhoffen sich von der neuen Demo natürlich vor allem wertvolles Community-Feedback, also teilt eure Meinung nach dem Ausprobieren am besten gleich mit ihnen, damit eventuelle Schnitzer bis zum Release im November 2022 noch ausgebügelt werden können.