Kostenlos am Wochenende: Auf Steam & Co könnt ihr gerade 5 Spiele ausprobieren und 3 für immer behalten

Dieses Mal könnt ihr euch taktisch austoben.

Zum Ende der Arbeitswoche lässt Steam gerne mal den Gönner raushängen und fährt mit Gratisangeboten auf. Dieses Mal ist Valves Spieleplattform allerdings in guter Gesellschaft, denn Epic Games, Ubisoft und Itch.io wollen auch ein Wörtchen mitreden.

So könnt ihr in den nächsten Tagen einige Spiele kostenlos spielen und manche davon auch noch behalten. Wir verraten euch, was auf euch wartet.

Highlight - Rainbow Six: Siege

3:33 Rainbow Six: Siege ändert sich bald komplett, neuer Jubiläums-Trailer stimmt auf Neustart ein

Genre: Multiplayer-Shooter | Release: 2015 | Entwickler: Ubisoft Kostenlos über Ubisoft.com bis zum 10. März

Rainbow Six: Siege wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Das ist nicht nur für Feierlustige ein Grund zur Freude, denn Ubisoft plant etwas ganz Besonderes. Was genau, weiß noch niemand so richtig, aber es soll ein gigantisches Update für den Shooter bevorstehen. Wenn ihr R6 Siege aber vorher nochmal ausprobieren wollt, habt ihr jetzt eine wunderbare Gelegenheit.

Ihr werft euch in 5-gegen-5-Matches in ein taktisches Schützenfest. Als Verteidiger nutzt ihr Wände und Barrikaden, während Angreifer versuchen diese auseinander zu nehmen. Das Besondere dabei ist das operator-System, bei dem ihr zwischen verschiedenen Charakteren wählt, die ihre eigenen Stärken und Schwächen mitbringen.

Auf welcher Plattform ihr spielt, ist für das Gratiswochenende übrigens egal. Dank Crossplay könnt ihr euch in R6 Siege mit allen zusammentun und direkt ins Getümmel starten. Wenn euch das Spiel gefallen hat, gibt es aktuell außerdem einen saftigen Rabatt von 80 Prozent auf allen Plattformen, zum Beispiel auf Steam.

Weitere kostenlose Spiele

Company of Heroes 3 : Im dritten Teil der berühmten Echtzeit-Strategie-Reihe findet ihr euch an den Kriegsfronten in Italien und Nordafrika wieder. Die Solo-Kampagne ist dieses Mal wesentlich freier gestaltet und wirft euch auf eine rundenbasierte Strategie-Karte von Italien, das ihr nach und nach von der Wehrmacht befreit. Augenmerk liegt dabei natürlich auf Echtzeitgefechten. Kostenlos spielen bis : 10. März (Steam)

4:39 Company of Heroes 3 ist dank riesigem 2.0-Update und neuem DLC im Aufwind

Isle of Jura : Wer bereit für Urlaub ist, aber gerade etwas knapp bei Kasse, kann sich in diesem cozy Game auf die Insel Jura begeben. Hier angelt ihr, um euer Arten-Handbuch zu komplettieren, sammelt Artefakte und lernt die Bewohner des Eilands kennen. Kostenlos spielen und behalten bis: 9. März (Steam)

: Vielleicht steht euch aber auch eher der Sinn nach einer unheilvollen Atmosphäre und einer Prise Wahnsinn. Als Lieutenant Vic Voyt irrt ihr durch die Korridore eines Grusel-Krankenhauses, aus dem ihr ganz schnell wieder raus wollt. Them’s fightin’ Herds : Für den perfekten Mix haben wir hier noch ein knallbuntes Prügelspiel voller Einhörner, Kühe und Lamas. In typischer Kampfspiel-Manier, reiht ihr Kombos aneinander und setzt eure Special Moves im richtigen Moment ein. Kostenlos spielen und behalten bis : 13. März (Epic Games)

Wenn euch jetzt die Neugier zu dem Pferdespiel gepackt hat, erfahrt ihr mehr dazu im oben verlinkten Artikel. Oder ihr greift einfach direkt zu, kostet ja nichts.

Wir haben dort außerdem das jüngste Steam Next Fest nach den erfolgreichsten Demos untersucht. Wenn ihr da mal reinlest, gehört ihr zu den ersten, die über die Hits von morgen bescheid wissen!