Conan-Exiles-Entwickler Funcom gab in einem Finanzbericht bekannt, dass ihr neuestes Barbaren-Abenteuer bald der erfolgreichste Titel des norwegischen Entwicklers sein wird. Mit inzwischen über 1,4 Millionen verkauften Exemplaren holt es bald den bisherigen Studio-Primus Age of Conan ein, der für die gleiche Anzahl immerhin drei Jahre benötigte. In den Verkaufszahlen von Conan Exiles wurden die Rückerstattungen allerdings nicht abgezogen.

DLCs in der Pipeline

Das Jahr 2017 war demnach das erfolgreichste der Firmengeschichte, und um weiter auf dieser Welle zu surfen, sollen mehrere DLCs-Pakete binnen der nächsten Monate erscheinen. Der erste erscheine laut Funcom bereits im Juni. Über die genauen Inhalte schweigen sich die Entwickler noch aus, jedoch soll es sich um »optionalen Content« handeln. Weitere Updates binnen der nächsten Monate sollen kostenfrei ausfallen und neue Features, Komfort-Optionen sowie Bug Fixes beinhalten.

Des Weiteren geben Funcom bekannt, als Publisher bei einem noch nicht angekündigten Spiel im Conan-Universum zu fungieren, das im ersten Halbjahr 2019 erscheinen soll. Entwickler dieses Titels ist Petroglyph. Und damit nicht genug der Low-Fantasy-Pläne von Funcom. Ein weiteres Conan-Spiel befinde sich aktuell bei Funcom Oslo auf dem Reißbrett, das im zweiten Halbjahr 2018 in die Vorproduktion gehen soll. Wie unsere Autorin Gloria es in ihrem Test zu Conan Exiles formuliert: Barbarische Zeiten brechen an!

Seid ihr neu in Funcoms Barbaren-Survivalspiel und wisst nicht, wie ihr in der harschen Welt überleben sollt? Hier findet ihr eine Reihe von Tipps für den Spieleinstieg.