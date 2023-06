Counter-Strike 2 bricht mit neuen Loadouts eine über 20 Jahre alte Gewohnheit auf

Loadouts und Waffenkäufe sind in Counter-Strike 2 ganz anders als bisher gewohnt.

Counter-Strike 2 soll noch im Sommer 2023 erscheinen, lange müssen Fans also nicht mehr warten. Valve hat nun im Rahmen der neuesten Patch-Notes für die Testphase eine große Neuerung enthüllt, an die sich Serienveteranen erst einmal gewöhnen werden müssen: ein komplett runderneuertes Loadout-System samt neuen Möglichkeiten beim Waffenkauf.

Neue Loadouts für mehr Variation in den Matches

In einem Tweet haben die Entwickler komplett neue Loadouts vorgestellt. In Counter-Strike 2 werdet ihr demnach die Möglichkeit haben, insgesamt 15 Waffen aus drei Kategorien auszuwählen, die ihr in das Match mitnehmen möchtet. Wie das neue Loadout-Verfahren in Bewegung aussieht, verrät euch dieses kurze Video:

Ihr müsst euch also schon frühzeitig festlegen, welche Ausrüstung euch zur Verfügung stehen soll, was einerseits nach einer für CS-Profis ungewohnten Beschränkung klingt, auf lange Sicht aber mehr Flexibilität ermöglichen soll.

Die drei Kategorien lauten Pistolen, mittlere Knarren und Gewehre. Zwei der zur Auswahl stehenden Schusseisen werden bereits verraten: das M4A4 und M4A1-S.

Counter-Strike 2 kopiert von Valorant

Eine weitere Neuerung betrifft die Zeit während einer Partie, in der ihr euch im Kaufmenü mit neuen Waffen, kugelsicheren Westen und mehr ausstatten könnt.

Wenn ihr mit eurem Kauf nicht zufrieden seid, könnt ihr in Counter-Strike 2 während der Buy Time problemlos eine Rückerstattung vornehmen und eine neue Auswahl treffen, sofern ihr die gewünschte Waffe noch nicht verwendet habt. Dieses Feature dürften Shooter-Profis bereits so ähnlich aus dem CS2-Rivalen Valorant kennen.

Generell wurde das Kaufmenü in Counter-Strike 2 im Vergleich zum Vorgänger Global Offensive komplett neugestaltet. Statt eines Auswahlrads seht ihr nun alle Waffen eures Loadouts auf einen Blick in einer Grid-Ansicht und könnt dadurch noch einfacher zwischen eurer Ausrüstung hin- und herwechseln.

Außerdem werden nicht mehr länger die kompletten Daten der Waffe angezeigt, sondern nur noch eine kurze Beschreibung mit den wichtigsten Fakten.

