Counter-Strike 2 sorgt mit extrem realistischem Wasser gerade für Gesprächsstoff

Schon stillstehend sieht das Wasser in Counter-Strike 2 ziemlich beeindruckend aus.

Flüssigkeiten in Videospielen realistisch zu simulieren, gehört wohl nicht gerade zu den einfachsten Aufgaben von Entwicklern. Die geschlossene Beta von Counter-Strike 2 beeindruckt jetzt mit einer grafisch besonders aufwändigen Pfütze, was bei Spielefans teils für offene Münder sorgt.

Planschen wie in echt

Der Twitter-User und CS-Fan Aquarius zeigt in einem kurzen Video von der Karte Overpass, wie realistisch sich das Wasser von Counter-Strike 2 verhält. So verdrängen nicht nur Spieler beim Hindurchgehen Wasser, auch Schüsse und Granaten sorgen für kleinere und größere Spritzer und kreisförmige Wellen, die sich über die Oberfläche ausbreiten. Aber seht am besten selbst:

Der erst kürzlich veröffentliche Post konnte inzwischen schon über 18.000 Likes sammeln und wurde etwa auch vom Profispieler Nadeshot repostet. Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert, wenngleich es auch Sorgen aufgrund der möglicherweise hohen Systemanforderungen gibt.

Falls ihr euch fragt, warum Spielerinnen und Spieler erst jetzt auf die beeindruckenden Wassereffekte aufmerksam wurden, haben wir eine Antwort für euch: Die im Video zu sehende Karte Overpass ist zusammen mit Vertigo und weiteren Neuerungen Teil eines brandneuen Updates für die geschlossene Beta von CS2.

Overpass gehört dabei zu der Kategorie von Maps, die für das neue Counter-Strike komplett erneuert wurden. Daneben gibt es noch Karten, die nur optimierte Licht-, Partikeleffekte und weitere Verbesserungen spendiert bekommen. Mehr über die neuen Karten erfahrt ihr in diesem Video.

Ihr wollt mehr über Counter-Strike 2 erfahren? Wir haben einen kompletten Grafikvergleich für euch erstellt, zeigen alle Neuerungen in einem ausführlich Video und halten euch über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden:

Was haltet ihr von den Wassereffekten aus Counter-Strike 2? Seid ihr ebenfalls davon beeindruckt, wie realistisch sich die Wasseroberfläche verhält, wenn man die Pfütze durchquert oder darauf schießt? Oder sind euch solche optischen Details eher egal, weil ihr sie in einem Shooter in der Hitze des Gefechts gar nicht bemerkt? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!