Nur wenige können Counter-Strike 2 schon spielen, aber diese Streamer zeigen jede Menge Gameplay

Counter-Strike 2 sieht ziemlich gut aus, doch bisher können nur die wenigsten Fans selbst spielen.

Nach der kürzlich erfolgten Ankündigung von Counter-Strike 2 fragen sich viele Fans, wann sie endlich selbst das Upgrade von Global Offensive spielen können. Die meisten müssen sich wohl noch bis zum Sommer gedulden, denn erst dann wird das Spiel veröffentlicht. Doch schon jetzt könnt ihr euch immerhin jede Menge Live-Gameplay auf Twitch anschauen.

Wer kann bisher spielen?

Bisher ist Counter-Strike 2 nur als geschlossene Beta verfügbar, zu der ihr euch nicht anmelden könnt. stattdessen müsst ihr das Glück haben, von Valve als Testspieler oder Testspielerin ausgewählt zu werden. Falls ihr teilnehmen könnt, bekommt ihr eine entsprechende Option im Hauptmenü von CS:GO. Alle weiteren Infos zur Beta haben wir euch in einem Artikel zusammengefasst.

Solltet ihr wie die meisten Fans nicht teilnehmen können, müsst ihr euch mit Streams zufrieden geben. Was im Upgrade alles neu ist, verrät unser Video, beachtet allerdings, dass ihr in der Beta momentan nur die Map Dust 2 sehen könnt:

12:11 Neue Grafik, neues Gameplay - Der Sprung auf Counter-Strike 2 ist viel größer als erwartet

Wo kann ich zuschauen?

Schon jetzt wird Counter-Strike 2 auf einigen Twitch-Kanälen live gespielt. Die komplette Übersicht findet ihr unter der entsprechenden Kategorie auf Twitch, hier sind außerdem einige Streamer, bei denen ihr die Beta anschauen könnt:

Der professionelle Counter-Strike-Spieler olofmeister, der für FaZe Clan spielt (englischsprachig)

Der CS:GO-Streamer ohnePixel (englischsprachig)

Der deutsche Profi-Spieler syrsoN, spielt für Berlin International Gaming (deutschsprachig)

Der Profi-Spieler GeT_RiGhT, der für Team Dignitas spielt (englischsprachig)

Nachdem das Spiel gerade erst angekündigt wurde, ist es gut möglich, dass in den nächsten Tagen noch weitere Kanäle anfangen, Counter-Strike 2 zu streamen und die Auswahl damit wächst.

Werdet ihr einen Stream der Beta von Counter-Strike 2 anschauen, oder wartet ihr einfach bis zum Release? Bei welchen Streamern schaut ihr euch am liebsten den Shooter an? Schreibt es gern in die Kommentare!